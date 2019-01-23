Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом. Трамп его поддержал

Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы), в которой доминирует оппозиция, 23 января объявил себя временным президентом. Он выступил с соответствующим заявлением на фоне продолжающейся массовой демонстрации против президента-социалиста Николаса Мадуро.





Канада, Бразилия, Аргентина и Колумбия предложили поддержку Хуану Гуаидо.





Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил надежду на то, что «вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле». «Парламентская ассамблея, включая Хуана Гуаидо, обладает демократическим мандатом от граждан Венесуэлы, в отличие от Мадуро», - написал Туск в Twitter’е.









Министерство иностранных дел России заявило, что действия США в Венесуэле показывают истинное отношение Запада к международному праву. «На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», - заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.





Россия при Николасе Мадуро выстроила тесные отношения с Венесуэлой. Недавно Москва отправила в Каракас два стратегических бомбардировщика, способных запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками, пытаясь продемонстрировать российское военное влияние в Южной Америке. Венесуэла в последние годы приобрела у России военную технику на миллионы долларов.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес написал в Twitter’е, что вооруженные силы страны не признают Гуаидо или любого другого «самопровозглашенного» президента. «Солдаты Родины не признают президента, который навязан нам под влиянием иностранных интересов и незаконно провозгласил себя. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантами национального суверенитета», - написал министр, выразив опасения по поводу возможной эскалации насилия.













На поступающих из Каракаса снимках запечатлены оказывающие сопротивление силам безопасности Национальной гвардии демонстранты. Для подавления выступлений использован слезоточивый газ. На фотографиях видны объятые пламенем машины. По сообщениям, накануне вечером на митинге погибли четыре человека.





На акции протеста против Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019 года.

В стране проходят и контрдемонстрации в поддержку Мадуро, который переизбрался на прошлогодних выборах, признанных нелегитимными в стране и за рубежом. Николас Мадуро был приведен к присяге на второй срок две недели назад.

После того, как Дональд Трамп признал лидера оппозиции временным президентом, Мадуро предоставил американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу, и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.









Демонстрация оппозиции против власти Николаса Мадуров. Каракас, 23 января 2019 года.

Однако государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро больше не обладает полномочиями для разрыва дипломатических отношений и что Вашингтон продолжит сотрудничество с временным правительством Гуаидо.

