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УАЗ оснастил газобаллонным оборудованием все заводские фургоны «Профи»

24.01.2019 09:31 — Разное | Tut.by  
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Российский производитель расширяет семейство коммерческой модели «Профи» новыми модификациями. Очередное пополнение — «Профи» Авторефрижератор с газобаллонным оборудованием (пропан-бутан), сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.


Первые «Профи» с заводским ГБО итальянской фирмы Lovato поступили в продажу в ноябре 2017 года, а в течение 2018-го газобаллонное оборудование опционально стало доступно на большинстве версий модели, включая машины с грузовой платформой разной ширины и различными надстройками (изотермический и промтоварный фургон).


Теперь силовую установку, работающую на пропан-бутане, получила модификация «Авторефрижератор». На таких автомобилях двигатель ЗМЗ ПРО развивает 143 лошадиных силы и 227 Нм крутящего момента, доступных с 2650 об/мин. Баллон емкостью 100 л располагается слева сбоку. Запас хода в зависимости от условий движения может достигать 900 км.

В России заказать «Профи» Авторефрижератор с ГБО можно будет с февраля. Стартовая стоимость — 1 181 900 рублей (около 17 800 долларов по текущему курсу).

 
 
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Российский производитель расширяет семейство коммерческой модели «Профи» новыми модификациями. Очередное пополнение - «Профи» Авторефрижератор с газобаллонным...
 
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