Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП — это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 21 января по 28 февраля в республике проходит акция «Безопасность — в каждый дом!».

На территории Шарковщинского района первый этап с 21 января по 1 февраля пройдет в аг. Радюки Радюковского с/с и аг. Германовичи Германовичского с/с);

второй этап — 4—12 февраля на базе ГУ «ТЦСОН Шарковщинского района».

3-й этап (13—19 февраля) акции будет проводиться в учреждениях образования Шарковщинского района). 4-й этап 20—27 февраля — в организациях района. А 28 февраля мероприятия будут организованы в местах с массовым пребыванием людей.

В. КУЖЕЛЬ,

старший инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.