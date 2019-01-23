Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил Bloomberg TV в интервью, предоставленном в четверг на экономическом форуме в Давосе.



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«Карлос Гон в среду подал в отставку», — сказал Ле Мэр. Теперь отставка Карлоса Гона должна быть принята советом директоров. Он проведет свое совещание утром в четверг в городе Булонь-Бийанкур (к юго-западу от Парижа), где находится штаб-квартира этой компании.

Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Существуют подозрения, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010 — 2015 годы.