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Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

24.01.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил Bloomberg TV в интервью, предоставленном в четверг на экономическом форуме в Давосе.


Фото: Reuters

«Карлос Гон в среду подал в отставку», — сказал Ле Мэр. Теперь отставка Карлоса Гона должна быть принята советом директоров. Он проведет свое совещание утром в четверг в городе Булонь-Бийанкур (к юго-западу от Парижа), где находится штаб-квартира этой компании.

Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Существуют подозрения, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010 — 2015 годы.

 
 
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Теперь его отставка должна быть принята советом директоров компании.
 
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