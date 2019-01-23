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Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault
Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил
«Карлос Гон в среду подал в отставку», — сказал Ле Мэр. Теперь отставка Карлоса Гона должна быть принята советом директоров. Он проведет свое совещание утром в четверг в городе Булонь-Бийанкур (к юго-западу от Парижа), где находится штаб-квартира этой компании.
Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их
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Теперь его отставка должна быть принята советом директоров компании.
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