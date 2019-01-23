Отучиться в отпуске. Обязан ли наниматель отпускать работника на сессию?

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Гарантии для работников, получающих среднее специальное, высшее и послевузовское образование, прописаны в Трудовом кодексе (ТК). Однако они касаются прежде всего студентов, которые получают образование в вечерней или заочной форме.
Так, согласно ст. 214 ТК, если работник предприятия получает образование по направлению нанимателя либо в соответствии с заключенными с ним договорами в сфере образования, он имеет право на ряд льгот. В частности, работники, получающие среднее специальное и высшее образование в вечерней или заочной форме, на период четырех учебных месяцев перед началом выполнения дипломной работы и (или) сдачи госэкзаменов имеют право на рабочую неделю, сокращенную на один рабочий день или соответствующее ему количество рабочих часов для подготовки к занятиям. При этом за этот день за работником сохраняется не менее 50% зарплаты.
Кроме того, по желанию работника наниматель вправе дополнительно предоставлять в течение этого времени еженедельные свободные от работы дни без сохранения зарплаты, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудовым договором.
СЕССИЯ
По ст. 216 ТК работникам, успешно осваивающим содержание образовательных программ при получении среднего специального образования в вечерней форме, на период экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск: на первом и втором курсах - до 10 календарных дней, на третьем и последующих курсах - до 20 календарных дней.
При получении высшего образования в вечерней форме на период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск: на первом и втором курсах - до 20 календарных дней, на третьем и последующих курсах - до 30 календарных дней.
Такие же условия - у работников при получении среднего специального и высшего образования в заочной форме на период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии.
Работникам при получении среднего специального и высшего образования в вечерней или заочной форме обучения предоставляется отпуск: на период сдачи государственных экзаменов - 20 календарных дней, на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) - 90 календарных дней.
Работникам при получении послевузовского образования в заочной форме обучения, успешно выполняющим индивидуальные планы, ежегодно предоставляется отпуск для сдачи кандидатских экзаменов продолжительностью 15 календарных дней.
За время отпусков, предоставляемых в связи с получением среднего специального и высшего образования в вечерней или заочной форме, за работником сохраняется средняя заработная плата.
БЕЗ ДОГОВОРА
Если у работника-студента не заключен договор с нанимателем, касающийся его обучения в ссузе или вузе, то наниматель вправе, но не обязан предоставлять соответствующие отпуска. Если наниматель согласен отпустить работника на сессию или для написания дипломной работы, то отпуск в данном случае ему будет предоставляться без сохранения заработной платы. При этом продолжительность отпуска в любом случае не должна превышать количество дней, указанных в ст. 216 ТК.