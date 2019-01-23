Отучиться в отпуске. Обязан ли наниматель отпускать работника на сессию?

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Гарантии для работников, получающих среднее специальное, высшее и послевузовское образование, прописаны в Трудовом кодексе (ТК). Однако они касаются прежде всего студентов, которые получают образование в вечерней или заочной форме.

Так, согласно ст. 214 ТК, если работник предприятия получает образование по направлению нанимателя либо в соответствии с заключенными с ним договорами в сфере образования, он имеет право на ряд льгот. В частности, работники, получающие среднее специальное и высшее образование в вечерней или заочной форме, на период четырех учебных месяцев перед началом выполнения дипломной работы и (или) сдачи госэкзаменов имеют право на рабочую неделю, сокращенную на один рабочий день или соответствующее ему количество рабочих часов для подготовки к занятиям. При этом за этот день за работником сохраняется не менее 50% зарплаты.

Кроме того, по желанию работника наниматель вправе дополнительно предоставлять в течение этого времени еженедельные свободные от работы дни без сохранения зарплаты, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

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СЕССИЯ

По ст. 216 ТК работникам, успешно осваивающим содержание образовательных программ при получении среднего специального образования в вечерней форме, на период экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск: на первом и втором курсах - до 10 календарных дней, на третьем и последующих курсах - до 20 календарных дней.

При получении высшего образования в вечерней форме на период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск: на первом и втором курсах - до 20 календарных дней, на третьем и последующих курсах - до 30 календарных дней.

Такие же условия - у работников при получении среднего специального и высшего образования в заочной форме на период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии.

Работникам при получении среднего специального и высшего образования в вечерней или заочной форме обучения предоставляется отпуск: на период сдачи государственных экзаменов - 20 календарных дней, на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) - 90 календарных дней.

Работникам при получении послевузовского образования в заочной форме обучения, успешно выполняющим индивидуальные планы, ежегодно предоставляется отпуск для сдачи кандидатских экзаменов продолжительностью 15 календарных дней.

За время отпусков, предоставляемых в связи с получением среднего специального и высшего образования в вечерней или заочной форме, за работником сохраняется средняя заработная плата.

БЕЗ ДОГОВОРА

Если у работника-студента не заключен договор с нанимателем, касающийся его обучения в ссузе или вузе, то наниматель вправе, но не обязан предоставлять соответствующие отпуска. Если наниматель согласен отпустить работника на сессию или для написания дипломной работы, то отпуск в данном случае ему будет предоставляться без сохранения заработной платы. При этом продолжительность отпуска в любом случае не должна превышать количество дней, указанных в ст. 216 ТК.