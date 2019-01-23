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В Житковичах мужчина пытался ограбить церковь
24.01.2019 10:55 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 23 января в храме святителя Феодосия Черниговского в Житковичах
В церковь зашел мужчина. Прихожанам он показался подозрительным. Покрутившись, он попытался спрятать под курткой коробку с пожертвованиями. Женщины, находившиеся в храме, попытались его остановить, но мужчина вырвался. В какой-то момент коробка раскрылась, часть денег выпала. Вор успел подобрать немного наличности и сбежал.
Молодого человека задержали на вокзале, когда он собирался ехать домой. Сотрудники ППСМ обнаружили в кармане преступника не только украденные деньги, но и церковную записку, пишет
Как стало известно позже, 25-летний парень накануне приехал из Мозыря к знакомым. Там он попал в больницу. После выписки обнаружилось, что денег на обратный билет у него нет. Так ему пришла идея украсть пожертвования из местной церкви.
Помощница настоятеля храма опознала задержанного. Также известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за различные преступления.
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Как стало известно позже, 25-летний парень накануне приехал из Мозыря к знакомым. Там он попал в больницу. После выписки обнаружилось, что денег на обратный билет у...
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