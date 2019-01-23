В Житковичах мужчина пытался ограбить церковь

Инцидент произошел 23 января в храме святителя Феодосия Черниговского в Житковичах

В церковь зашел мужчина. Прихожанам он показался подозрительным. Покрутившись, он попытался спрятать под курткой коробку с пожертвованиями. Женщины, находившиеся в храме, попытались его остановить, но мужчина вырвался. В какой-то момент коробка раскрылась, часть денег выпала. Вор успел подобрать немного наличности и сбежал.

Молодого человека задержали на вокзале, когда он собирался ехать домой. Сотрудники ППСМ обнаружили в кармане преступника не только украденные деньги, но и церковную записку, пишет БЕЛТА .

Как стало известно позже, 25-летний парень накануне приехал из Мозыря к знакомым. Там он попал в больницу. После выписки обнаружилось, что денег на обратный билет у него нет. Так ему пришла идея украсть пожертвования из местной церкви.

Помощница настоятеля храма опознала задержанного. Также известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за различные преступления.

