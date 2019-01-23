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Год в СИЗО. Андрею Мишелутову из Fenox продлили арест

24.01.2019 10:46 — Разное | KYKY  
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Андрей Мишелутов, сотрудник компании Ferox, находится в СИЗО уже 12 месяцев. Его обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Вчера стало известно, что Михаилу продлили срок ареста еще на два месяца, об этом написала на своей странице в Facebook его жена Ника Сандрос.

«Сегодня Эндрю продлили срок ареста еще на два месяца, потому что он не признает свою вину. И знаете что? Ничего.  Отвезла ему вкусного сендвичевого хлеба, написала веселое письмо на  восемь листов и пришла на урок. Завтра начнет отсчет второй год без мужа. Я думала, умру. Но ничего. Сижу с девочками, яблоки рисую. Upd. Во всем этом главное для меня то, что Эндрю честный, светлый, сильный и справедливый человек. Мужчина. Я им горжусь. Все остальное имеет мало значения», - написала Ника. 



Напомним, Андрей Мишелутов работал менеджером в отделе закупок группы компаний Fenox. Председателем совета директоров которой был известный бизнесмен Виталий Арбузов. Весной 2017 года Арбузова и ряд сотрудников компании задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. А в январе 2018 года задержали и самого Мишелутова, обвинив в пособничестве Арбузову. Сейчас все фигуранты уголовного дела отпущены, в том числе бизнесмен Арбузов. Кроме Андрея Мишелутова. 

«Моего мужа обвиняют в пособничестве в неуплате налогов, которые уже уплачены с пенями и штрафами в ноябре 2016 года! Я не знаю, зачем его арестовали. Видимо, рассчитывали, что он начнет давать какие-то показания. Я общалась со следователем зимой, он мне сказал: ваш муж занял странную позицию – не дает показания. Я ответила: «Так может, ему нечего сказать?» Но такой вариант, видимо, следствием вообще не рассматривается», − сказала Ника Сандрос KYKY в большом разговоре. 

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Андрей Мишелутов, сотрудник компании Ferox, находится в СИЗО уже 12 месяцев. Его обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Вчера стало известно, что...
 
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