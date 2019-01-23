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Совмин хочет построить инновационную промышленность. 3D-принтеры, например

24.01.2019 10:16 — Разное | KYKY  
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Правительство за подписью премьер-министра Румаса утвердило план по развитию национальной инновационной системы. По информации Office life рассказываем, как беларуская наука собирается сотрудничать с бизнесом. 

Один из пунктов плана: «Формирование инновационно-промышленных кластеров на базе субъектов малого и среднего предпринимательства». Пока не ясно, как именно будут создаваться кластеры, но уже известно, кто будет отвечать за их создание. Минэкономики, Национальная академия наук Беларуси, облисполкомы и Мингорисполком. До 25 января 2020 года ведомства обязаны доложить в Госкомитет по науке и технологиям о том, что сделано.
Кроме этого, министерствам поручено подготовить предложения, например, «по разработке систем управления на основе концепции «интернет вещей», промышленного интернета, киберфизических систем, 3D-принтеров». Без инвестиций разработчиков не оставили: как сказано в указе, не менее 20% бюджетных средств, которые заложены для финансирования научной и инновационной деятельности, нужно будет потратить на особые исследования и разработки. И все потому, что эти исследования и разработки «должны будут приблизить страну к пятому и шестому технологическим укладам». Еще один интересный момент. Государство собирается разрешить беспошлинный ввоз оборудования и запчастей для инновационных проектов. Снимут с этих товаров и НДС. Правда, это касается лишь госпрограмм.

Также госорганам поручено разработать документ о фондах целевого капитала в вузах. Один из исполнителей этого поручения — администрация ПВТ.

Другой важный пункт звучит так: «Проведение мероприятий, направленных на расширение и укрепление субконтрактации субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, с крупными организациями». И вот еще: «Расширение практики передачи в порядке, установленном законодательством, субъектам хозяйствования частной формы собственности имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, для их последующей коммерциализации».

 
 
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Правительство за подписью премьер-министра Румаса утвердило план по развитию национальной инновационной системы. По информации Office life рассказываем, как...
 
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