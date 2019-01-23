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Беларуска слепила снеговиков – на нее составили протокол за «незаконное массовое мероприятие»
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Инцидент произошел в Брестском районе. Беларуска Юлилия Ничипорук слепила несколько снеговиков вблизи аккумуляторного завода и «получила» протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
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Инцидент произошел в Брестском районе. Беларуска Юлилия Ничипорук слепила несколько снеговиков вблизи аккумуляторного завода и «получила» протокол по статье 23.34...
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