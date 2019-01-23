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Беларуска слепила снеговиков – на нее составили протокол за «незаконное массовое мероприятие»

24.01.2019 09:53 — Разное | KYKY  
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Инцидент произошел в Брестском районе. Беларуска Юлилия Ничипорук слепила несколько снеговиков вблизи аккумуляторного завода и «получила» протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». 

Как пишет TUT.by, ссылаясь на правозащитника Романа Кисляка, в протоколе указано, что Юлилия «без соответствующего разрешения Брестского райисполкома с целью выражения группой граждан общественно-политических интересов и публичного протеста против строительства аккумуляторного завода разместила в присутствии не менее 25 человек на среднюю часть снеговика листовку с надписью «Прэч атруту! Не заводу! Гаспадарыць тут народу!». Также на внутреннюю часть снеговика четыре стикера на самоклеящейся ленте с надписями «Нет заводу АКБ в Бресте, свинец@жизни.нет», то есть осуществила пикетирование».

Роман Кисляк уточнил, что 5 января возле строящегося завода в Бресте собрались противники строительства предприятия, чтобы отметить годовщину своего протеста.

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Инцидент произошел в Брестском районе. Беларуска Юлилия Ничипорук слепила несколько снеговиков вблизи аккумуляторного завода и «получила» протокол по статье 23.34...
 
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