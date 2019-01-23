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Бесплатные юридические консультации проведут на предприятиях транспортной отрасли 24 января
Новости Беларуси. 24 января в городах и на предприятиях Беларуси можно получить бесплатную юридическую консультацию. Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех регионах.
Они стали традиционными и проходят каждый последний четверг месяца. Разнится лишь тематика. На этот раз особое внимание будет уделено предприятиям транспорта.
Обратиться за помощью можно как по телефону, так и придя на личный прием либо оставив письменное или электронное обращение на интернет-портале Федерации профсоюзов.
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Новости Беларуси. 24 января в городах и на предприятиях Беларуси можно получить бесплатную юридическую консультацию. Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех...
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