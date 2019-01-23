ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»

24.01.2019 10:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь и Новосибирская область России расширяют сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2018 года товарооборот достигнет 300 миллионов долларов США.

Прямые авиарейсы Минск–Новосибирск возобновятся в ближайшее время

Наша страна и один из крупнейших регионов России реализуют множество совместных проектов в промышленности, энергетике, науке и образовании. Перспективы для сотрудничества стороны видят в агропромышленном комплексе, строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»

Беларусь готова поставлять в Новосибирск пассажирскую технику: от электробусов до троллейбусов с автономным ходом. Российские партнеры делают акцент на создании совместных сборочных производств, а также меняют подходы в проведении ярмарок белорусских товаров в Новосибирске.

«Большие перспективы». О поставках белорусских автобусов договорились на встрече руководства Минска и Новосибирска

Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области России:
Белорусский продукт в Сибири – это фактически бренд, знак качества. Многие сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты. Нам надо находить новые, может быть, более современные, удобные как для поставщиков, так и для потребителей формы поставок и торговли.

Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Мы хорошо представлены в Новосибирской области всем спектром продукции машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, продуктов питания и других потребительских товаров.

Для участия в бизнес-переговорах в Беларусь прибыла самая большая за последние годы делегация из российского региона – порядка 160 человек. По итогам встреч подписан ряд соглашений и договоров о сотрудничестве.

Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»

Губернатор Новосибирской области: «Сибиряки с удовольствием покупают белорусские продукты»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Новосибирская область России расширяют сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2018 года товарооборот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автобусы №№ 145C, 64, 34 и 1280-ТК изменят свой маршрут в связи с ремонтом МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика