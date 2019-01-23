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Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

24.01.2019 09:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Европейские звезды вновь блистают на белорусском льду. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит под сводами «Минск-Арены», 24 января будет разыгран первый комплект медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Лучших из лучших определят спортивные пары, которые представят произвольные программы. Мужчины-одиночники выступят с короткими танцами. Старт же чемпионату Европы – празднику грации, музыки и льда – был дан накануне.

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Софья Самодурова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):
О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто и показывать хорошее катание. И после короткой программы только положительные эмоции.

В белорусскую столицу съехались почти все гранды Старого Света. Это и россиянки во главе с Загитовой, и легендарный испанец, шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, и многие другие титулованные фигуристы. Красочная церемония открытия получилась душевной и надолго запомнится участникам топ-турнира.

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Белорусским болельщикам сегодня тоже будет за кого переживать. В утренней сессии будем держать кулаки за нашего Якова Зенько.

Чемпионат Европы продлится еще четыре дня и завершится ярким воскресным гала-шоу.

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Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»

Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Европейские звезды вновь блистают на белорусском льду. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит под сводами «Минск-Арены», 24...
 
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