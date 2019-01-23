|
Софья Самодурова на ЧЕ по фигурному катанию: «О местах никогда не думаю, поэтому надо катать чисто»
Новости Беларуси. Европейские звезды вновь блистают на белорусском льду. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит под сводами «Минск-Арены», 24 января будет разыгран первый комплект медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучших из лучших определят спортивные пары, которые представят произвольные программы. Мужчины-одиночники выступят с короткими танцами. Старт же чемпионату Европы – празднику грации, музыки и льда – был дан накануне.
Софья Самодурова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):
В белорусскую столицу съехались почти все гранды Старого Света. Это и россиянки во главе с Загитовой, и легендарный испанец, шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, и многие другие титулованные фигуристы. Красочная церемония открытия получилась душевной и надолго запомнится участникам топ-турнира.
Белорусским болельщикам сегодня тоже будет за кого переживать. В утренней сессии будем держать кулаки за нашего Якова Зенько.
Чемпионат Европы продлится еще четыре дня и завершится ярким воскресным гала-шоу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Европейские звезды вновь блистают на белорусском льду. На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит под сводами «Минск-Арены», 24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)