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Гособвинитель запросил экс-главврачу центра медреабилитации и бальнеолечения 2,5 года "химии"

24.01.2019 11:04 — Разное | БелТА  
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Гособвинитель запросил экс-главврачу центра медреабилитации и бальнеолечения 2,5 года "химии"
Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель в ходе судебных прений в суде Заводского района Минска запросил бывшему главному врачу Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергею Корытько 2,5 года "химии", передает корреспондент БЕЛТА.

Должностное лицо обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.430 УК (получение взятки).

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Теги: Минск
 
 
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель в ходе судебных прений в суде Заводского района Минска запросил бывшему главному врачу Республиканского...
 
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