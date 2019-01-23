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Гособвинитель запросил экс-главврачу центра медреабилитации и бальнеолечения 2,5 года "химии"
Фото из архива
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель в ходе судебных прений в суде Заводского района Минска запросил бывшему главному врачу Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергею Корытько 2,5 года "химии", передает корреспондент БЕЛТА.
Должностное лицо обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.430 УК (получение взятки).
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель в ходе судебных прений в суде Заводского района Минска запросил бывшему главному врачу Республиканского...
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