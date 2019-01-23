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При задержании правонарушителя ранен сотрудник милиции

24.01.2019 10:27 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Инцидент произошел в среду, 23 января в Ивановском районе.

В оперативно-дежурную часть местного РОВД позвонил житель деревни Мохро, который сообщил о том, что в его доме пьяный односельчанин устроил дебош.

На место выбыл наряд в составе двух участковых инспекторов милиции. Одного из них правонарушитель во время задержания ранил ножом в живот.
Сотрудник милиции доставлен в центральную районную больницу, его жизни ничего не угрожает.

"Подозреваемый, 1961 года рождения, задержан. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, не женат, проживает один, нигде не работает", - сообщили UDF.BY в пресс-службе МВД.

В отношении нападавшего Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п.5 ч.2 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности).

 
 
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Инцидент произошел в среду, 23 января в Ивановском районе.
 
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