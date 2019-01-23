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При задержании правонарушителя ранен сотрудник милиции
Иллюстративное фото
В оперативно-дежурную часть местного РОВД позвонил житель деревни Мохро, который сообщил о том, что в его доме пьяный односельчанин устроил дебош.
На место выбыл наряд в составе двух участковых инспекторов милиции. Одного из них правонарушитель во время задержания ранил ножом в живот.
Сотрудник милиции доставлен в центральную районную больницу, его жизни ничего не угрожает.
"Подозреваемый, 1961 года рождения, задержан. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, не женат, проживает один, нигде не работает", - сообщили
В отношении нападавшего Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п.5 ч.2 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности).
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Инцидент произошел в среду, 23 января в Ивановском районе.
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