При задержании правонарушителя ранен сотрудник милиции

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В оперативно-дежурную часть местного РОВД позвонил житель деревни Мохро, который сообщил о том, что в его доме пьяный односельчанин устроил дебош.На место выбыл наряд в составе двух участковых инспекторов милиции. Одного из них правонарушитель во время задержания ранил ножом в живот.Сотрудник милиции доставлен в центральную районную больницу, его жизни ничего не угрожает.- сообщилиМВД.В отношении нападавшего Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п.5 ч.2 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности).