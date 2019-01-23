ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобзону посмертно разрешили въезд в Евросоюз

24.01.2019 10:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Эстрадного певца Иосифа Кобзона посмертно исключили из санкционного списка Евросоюза. Соответствующее решение опубликовано на сайте базы данных ЕС.

Как отмечается в документе, в связи с кончиной артиста запись в отношении него «должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года». В феврале 2015 года стало известно, что Кобзон попал в черный список россиян, в отношении которых вводятся санкции, подразумевающие запрет на въезд на территорию Евросоюза, а также заморозку счетов. Певца включили в перечень в связи с его позицией по Украине.

В сентябре 2015 года исполнителю дали национальную визу для лечения в Италии без возможности посещать другие европейские страны. По словам артиста, получить право на въезд ему помог российский президент Владимир Путин.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Болезнь диагностировали у певца в 2002 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эстрадного певца Иосифа Кобзона посмертно исключили из санкционного списка Евросоюза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск намерен обсудить на первой встрече белорусско-российской группы по интеграции вопросы энергетики и "налогового маневра"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика