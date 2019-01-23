Россия отказалась признать самопровозглашенного президента Венесуэлы

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отметил сенатор.Ранее спикер венесуэльского парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали власти некоторых государств, в том числе США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет использовать «полную силу экономической и дипломатической власти Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии».В среду в Венесуэле сотни тысяч людей вышли на акцию протеста против избранного президента страны Николаса Мадуро.Ранее в январе сообщалось, что российские правительственные экономисты составили список рекомендаций по стабилизации экономической ситуации в Венесуэле, пребывающей в глубоком кризисе. Делегация российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком посетила Каракас в ноябре 2018 года.До этого Россия отчитала США за посягательство на Венесуэлу.