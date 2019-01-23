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В Каракасе идут ожесточенные столкновения силовиков и протестующих
24.01.2019 12:01 — Разное | Аргументы и факты
Ожесточенные столкновения между правоохранителями и протестующими проходят в четверг в столице Венесуэлы.
По данным телеканала
Напомним, что в Венесуэле проходят массовые акции протеста сторонников и противников президента страны Николаса Мадуро.
С 21 января порядка 218 человек были задержаны в ходе антиправительственных демонстраций. Такие данные приводит НПО «Венесуэльский уголовный форум» на странице в
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что Вашингтон признает Гуаидо временным главой республики.
В свою очередь Мадуро уверен, что США попытались устроить госпереворот в стране. В связи с этим президент разорвал дипотношения с Соединенными Штатами.
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С 21 января порядка 218 человек были задержаны в ходе антиправительственных демонстраций.
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