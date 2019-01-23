«Перспективный партнер в Сибири» — Лукашенко назвал приоритеты в работе с Новосибирской областью





Новосибирская область для Беларуси является одним из наиболее перспективных экономических партнеров в Сибири. Об этом сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Андреем Травниковым заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Разговор начался с обсуждения погоды. «Белорусы сразу почувствовали, что к нам приехали не чужие нам люди из Сибири. Погода нормализовалась. Стала ближе к сибирской. Это для нас большая польза», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что в основе двустороннего взаимодействия лежат давние дружеские и родственные отношения между людьми, а также высокий уровень плодотворного сотрудничества. В Новосибирской области проживают более 5 тыс. белорусов, и многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь. «В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели. У вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны. Большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Новосибирск известен как научная столица России. В последние годы это один из ключевых поставщиков оборудования для возводимой Белорусской АЭС. «Сотрудничество по запуску электростанции является взаимовыгодным. Благодаря этому проекту сформированы новые технологические цепочки между предприятиями нашей страны и вашего региона, — констатировал белорусский лидер. — Более того, мы очень благодарны россиянам прежде всего за то, что они нас научили строить подобные объекты. Думаю, что наши строители и специалисты на ключевых направлениях строительства будут вам полезны во всем мире. Россияне хорошо отзываются о работе наших специалистов на АЭС».

Взаимодействие в научной сфере Президент назвал большой перспективой, и в ближайшее время будет изучен вопрос о том, как НАН Беларуси сотрудничает с Сибирским отделением Российской академии наук.

По словам Александра Лукашенко, есть готовность пойти на создание совместных производств, поделиться уже опробованными технологиями и выпускать продукцию, востребованную на рынках не только Беларуси и России, но и третьих стран. Беларусь обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить потребности Новосибирской области в современной грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике, товарах легкой и пищевой промышленности.

В числе перспективных направлений дальнейшего сотрудничества глава государства упомянул совместное предприятие по модернизации трамваев «БКМ-Сибирь», созданное при участии «Белкоммунмаша», где возможна организация сборки троллейбусов.

«Есть перспективы работы и в авиационной сфере. Вы знаете, что мы в связи со строительством нового авиазавода вынесли его из Минска. Это новое предприятие. Мы готовы его расширять, если у вас будет интерес, для технического обслуживания и ремонта современных типов самолетов», — сказал Александр Лукашенко.

Беларусь готова плотно подключиться и к программе развития сельского хозяйства в Новосибирской области, как это было сделано с участием белорусской стороны даже на Сахалине. В том числе предложено реализовать по белорусским проектам строительство агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. «России никуда не деться от этого варианта развития сельского хозяйства. Вы прекрасно понимаете и видите лучше, чем я, что Россия там, где раньше производился хлеб, опустела. Так бы было и у нас, если бы мы не схватились за этот вопрос», — заявил Президент.

Глава государства отметил, что в регионе ведется строительство Восточного обхода Новосибирска и Юго-Западного транзита. «Мы готовы подключиться к этим проектам, если вам будет выгодно. Вы строите и к молодежному чемпионату мира по хоккею ледовые площадки. Если нужен наш опыт — пожалуйста, посмотрите наши объекты», — сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, предложено использовать лифтовое оборудование «Могилевлифтмаша» при строительстве и ремонте многоэтажных жилых домов в регионе.

«Словом, мы открыты не только для диалога, но и совместной работы. И готовы выйти на определенные договоренности, если это будет нужно сибирякам. Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется. Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Но я всегда только предупреждаю: по-человечески. И всегда вы найдете отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадка для работы на западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля: приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем», — заверил белорусский лидер.

«Помните, мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина, — сказал Александр Лукашенко. — Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история».

В свою очередь Андрей Травников рассказал, что визит делегации Новосибирской области планировался еще в 2017 году, однако по разным причинам его сроки переносились. Поездка в Беларусь, по его словам, оказалась очень насыщенной и продуктивной. Делегация посетила не только Минск, но и другие города, побывав там на крупных предприятиях, социальных и культурных объектах и ознакомившись с местными достопримечательностями. Так, руководство российского региона посетило Витебск, Гомель, Могилев, Бобруйск. Заехали и на родину белорусского Президента.

В Минске состоялось IV заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области, после которого стороны подписали несколько соглашений и договоров о развитии сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, науки и образования.

«Мы здесь почувствовали не только родную погоду, но и радушный прием, желание продолжать работу, — заявил губернатор. — Вы абсолютно правильно сказали, что мы не считаем, кто друг другу помогает. К сожалению, современный мир такой, что есть спрос на фейки. Но самое главное, что сибиряки и белорусы не генерируют темы и не удовлетворяют этот негативный спрос. Мы просто вместе работаем».

По данным статистики, в январе-ноябре 2018 года товарооборот Беларуси с Новосибирской областью составил $264,3 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 51%. Экспорт — $123,3 млн, импорт — $141 млн. Основу экспорта составили поставки тракторов и седельных тягачей, грузовых автомобилей, сахара, металлоконструкций из черных металлов, прутков и профилей алюминиевых, электрических трансформаторов, овощей, чулочно-носочных изделий. Из Новосибирской области в Беларусь поставлялись нефтепродукты, оборудование для строительства БелАЭС, двигатели и генераторы электрические, путевое и сигнальное оборудование, лампы и трубки электронные, семена рапса.-0-

Лукашенко: поддерживая Беларусь, Россия прежде всего поддерживает себя Глава государства отметил, что порой говорится о том, что Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь. https://www.belta.by/