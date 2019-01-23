Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко





адачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он направил участникам первого Национального форума по устойчивому развитию , передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствие на открытии форума озвучил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. «Программа преобразований в экономической, социальной и природоохранной сферах, которая рассматривалась на саммите ООН в 2015 году, актуальна для всего мира и высоко оценена международным сообществом. Задачи развития, обозначенные в Повестке-2030, были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. В данном направлении мы добились высоких результатов», — подчеркнул в своем приветствии Президент.













«Все достижения в области здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, гендерного равенства, бережного отношения к окружающей среде, поддержки малоимущих широко признаны и являются составной частью глобальных целей, по которым оценивается прогресс нашего государства», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил убежденность, что представительный состав встречи будет способствовать эффективной работе форума по решению вопросов закрепления достигнутых результатов и дальнейшего устойчивого развития Беларуси. Александр Лукашенко пожелал участникам плодотворной деятельности в реализации важной для современного мира миссии.-0-

Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси — 2035 будет сформирована до конца года «Выстроена работа в направлении имплементации Целей устойчивого развития в стратегические и программные документы страны. Уже в текущем году будет сформирована Национальная стратегия устойчивого развития страны до 2035 года», — отметил премьер-министр Сергей Румас.

Беларусь рассматривает Повестку-2030 как основу для новой глобальной политики — Мясникович По словам председателя Совета Республики Михаил Мясникович, организаторы форума и парламентарии рассчитывают, что участники озвучат новые идеи для выполнения ЦУР.

Андрейченко: консолидированность общества служит ключевым ресурсом устойчивого развития Беларуси Наличие гражданского мира, отсутствие конфликтов на национальной и конфессиональной основе спикер назвал важнейшими показателями консолидации белорусского общества, возросшего уровня его правовой, экономической культуры.

Архитектура управления ЦУР в Беларуси высоко оценена многими странами — Щеткина «За это время проделана большая работа. Создана национальная платформа для предоставления отчетности по ЦУР, все цели закреплены за государственными органами», — сказала национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина.

СМИ составят отдельную группу в работе над достижением ЦУР в Беларуси — Щеткина «Мы очень надеемся на журналистов в этой работе. Уже состоялся первый семинар с их участием. То есть информационная работа должна вестись по всем направлениям. И, конечно же, в социальных сетях», — заключила Марианна Щеткина.

Щеткина: работу региональных групп по достижению ЦУР в Беларуси нужно синхронизировать «Заместителям председателей облисполкомов, Минского горисполкома необходимо активизировать деятельность региональных советов, ориентировать на практический подход», — отметила национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина .

Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР за 2018 год Беларусь много работает над формированием положительного имиджа на мировой арене. Различные показатели развития страны и работы по устойчивому развитию позволяют занимать высокие позиции в глобальных рейтингах.

Позиции Беларуси в мировых рейтингах по выполнению ЦУР поможет определять платформа статотчетности Глава Белстата Инна Медведева пояснила, что спектр показателей очень широк, поскольку и сами Цели устойчивого развития включают все важные сферы жизни.

Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ с 2020 года — Каранкевич «Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств, и на уровне вице-премьеров. Переговорный процесс продолжается», — отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Студенты вузов со всей страны еще в декабре прошлого года выбирали для себя одну из 17 Целей устойчивого развития, послом которой хотели бы стать. Минске " href="https://www.belta.by/society/view/molodezhnyh-poslov-tsur-predstavili-na-natsionalnom-forume-v-minske-333906-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">Молодежных послов ЦУР представили на национальном форуме в Минске



