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Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

24.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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адачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он направил участникам первого Национального форума по устойчивому развитию, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствие на открытии форума озвучил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. «Программа преобразований в экономической, социальной и природоохранной сферах, которая рассматривалась на саммите ООН в 2015 году, актуальна для всего мира и высоко оценена международным сообществом. Задачи развития, обозначенные в Повестке-2030, были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. В данном направлении мы добились высоких результатов», — подчеркнул в своем приветствии Президент.

Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко
Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко
Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

«Все достижения в области здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, гендерного равенства, бережного отношения к окружающей среде, поддержки малоимущих широко признаны и являются составной частью глобальных целей, по которым оценивается прогресс нашего государства», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил убежденность, что представительный состав встречи будет способствовать эффективной работе форума по решению вопросов закрепления достигнутых результатов и дальнейшего устойчивого развития Беларуси. Александр Лукашенко пожелал участникам плодотворной деятельности в реализации важной для современного мира миссии.-0-

Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси — 2035 будет сформирована до конца годаЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

«Выстроена работа в направлении имплементации Целей устойчивого развития в стратегические и программные документы страны. Уже в текущем году будет сформирована Национальная стратегия устойчивого развития страны до 2035 года», — отметил премьер-министр Сергей Румас.
 
 
Беларусь рассматривает Повестку-2030 как основу для новой глобальной политики — МясниковичЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

По словам председателя Совета Республики Михаил Мясникович, организаторы форума и парламентарии рассчитывают, что участники озвучат новые идеи для выполнения ЦУР.
 
 
 
Андрейченко: консолидированность общества служит ключевым ресурсом устойчивого развития БеларусиЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

Наличие гражданского мира, отсутствие конфликтов на национальной и конфессиональной основе спикер назвал важнейшими показателями консолидации белорусского общества, возросшего уровня его правовой, экономической культуры.
 
 
Архитектура управления ЦУР в Беларуси высоко оценена многими странами — ЩеткинаЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

«За это время проделана большая работа. Создана национальная платформа для предоставления отчетности по ЦУР, все цели закреплены за государственными органами», — сказала национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина.
 
 
СМИ составят отдельную группу в работе над достижением ЦУР в Беларуси — ЩеткинаЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

«Мы очень надеемся на журналистов в этой работе. Уже состоялся первый семинар с их участием. То есть информационная работа должна вестись по всем направлениям. И, конечно же, в социальных сетях», — заключила Марианна Щеткина.
 
 
Щеткина: работу региональных групп по достижению ЦУР в Беларуси нужно синхронизироватьЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

«Заместителям председателей облисполкомов, Минского горисполкома необходимо активизировать деятельность региональных советов, ориентировать на практический подход», — отметила национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина .
 
Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР за 2018 годЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

Беларусь много работает над формированием положительного имиджа на мировой арене. Различные показатели развития страны и работы по устойчивому развитию позволяют занимать высокие позиции в глобальных рейтингах.
 
Позиции Беларуси в мировых рейтингах по выполнению ЦУР поможет определять платформа статотчетностиЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

Глава Белстата Инна Медведева пояснила, что спектр показателей очень широк, поскольку и сами Цели устойчивого развития включают все важные сферы жизни.
 
Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ с 2020 года — КаранкевичЗадачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко

«Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств, и на уровне вице-премьеров. Переговорный процесс продолжается», — отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.
Минске" href="https://www.belta.by/society/view/molodezhnyh-poslov-tsur-predstavili-na-natsionalnom-forume-v-minske-333906-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">Молодежных послов ЦУР представили на национальном форуме в Минске

Студенты вузов со всей страны еще в декабре прошлого года выбирали для себя одну из 17 Целей устойчивого развития, послом которой хотели бы стать.
Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко
https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
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