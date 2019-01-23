|
Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия — Лукашенко
24.01.2019 — Разное | Вороновская газета
адачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он направил участникам
Приветствие на открытии форума озвучил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. «Программа преобразований в экономической, социальной и природоохранной сферах, которая рассматривалась на саммите ООН в 2015 году, актуальна для всего мира и высоко оценена международным сообществом. Задачи развития, обозначенные в Повестке-2030, были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. В данном направлении мы добились высоких результатов», — подчеркнул в своем приветствии Президент.
«Все достижения в области здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, гендерного равенства, бережного отношения к окружающей среде, поддержки малоимущих широко признаны и являются составной частью глобальных целей, по которым оценивается прогресс нашего государства», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства выразил убежденность, что представительный состав встречи будет способствовать эффективной работе форума по решению вопросов закрепления достигнутых результатов и дальнейшего устойчивого развития Беларуси. Александр Лукашенко пожелал участникам плодотворной деятельности в реализации важной для современного мира миссии.-0-
«Выстроена работа в направлении имплементации Целей устойчивого развития в стратегические и программные документы страны. Уже в текущем году будет сформирована Национальная стратегия устойчивого развития страны до 2035 года», — отметил премьер-министр Сергей Румас.
По словам председателя Совета Республики Михаил Мясникович, организаторы форума и парламентарии рассчитывают, что участники озвучат новые идеи для выполнения ЦУР.
Наличие гражданского мира, отсутствие конфликтов на национальной и конфессиональной основе спикер назвал важнейшими показателями консолидации белорусского общества, возросшего уровня его правовой, экономической культуры.
«За это время проделана большая работа. Создана национальная платформа для предоставления отчетности по ЦУР, все цели закреплены за государственными органами», — сказала национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина.
«Мы очень надеемся на журналистов в этой работе. Уже состоялся первый семинар с их участием. То есть информационная работа должна вестись по всем направлениям. И, конечно же, в социальных сетях», — заключила Марианна Щеткина.
«Заместителям председателей облисполкомов, Минского горисполкома необходимо активизировать деятельность региональных советов, ориентировать на практический подход», — отметила национальный координатор по достижению ЦУР, зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина .
Беларусь много работает над формированием положительного имиджа на мировой арене. Различные показатели развития страны и работы по устойчивому развитию позволяют занимать высокие позиции в глобальных рейтингах.
Глава Белстата Инна Медведева пояснила, что спектр показателей очень широк, поскольку и сами Цели устойчивого развития включают все важные сферы жизни.
«Переговоры проводятся и на уровне профильных министерств, и на уровне вице-премьеров. Переговорный процесс продолжается», — отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.
Минске" href="https://www.belta.by/society/view/molodezhnyh-poslov-tsur-predstavili-na-natsionalnom-forume-v-minske-333906-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">Молодежных послов ЦУР представили на национальном форуме в Минске
Студенты вузов со всей страны еще в декабре прошлого года выбирали для себя одну из 17 Целей устойчивого развития, послом которой хотели бы стать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
адачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)