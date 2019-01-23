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Хирургу - 1200 рублей, медсестре - 900. В Минздраве рассказали, как у медиков выросли зарплаты

24.01.2019 12:10 — Разное | Tut.by  
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В Минздраве рассказали, на сколько выросли зарплаты у медиков. Напомним, по требованию президента в здравоохранении поэтапно повышают заработки: сначала их подняли с сентября прошлого года, а затем — с 1 января нынешнего. В ведомстве пояснили, каким работникам и на сколько подняли зарплаты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ведомстве приводят зарплаты медработников без учета материального стимулирования по итогам года.

Как изменились зарплаты врачей

У врачей январские зарплаты будут на 12−33 рубля больше декабрьских в расчете на одну должность и на 16−45 рублей больше с учетом выполнения дополнительной работы, сообщает «Медвестник» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, зарплата врача-хирурга стационара, который оказывает высокотехнологичную медпомощь на одну ставку (высшая квалификационная категория, стаж работы больше 15 лет) выросла на 33 рубля — с 1 174 рублей в декабре прошлого года до 1 207 рублей в январе нынешнего.

У его коллег без квалификационной категории зарплаты пониже. К примеру, у хирурга со стажем работы от 10 до 15 лет без квалификационной категории, который работает на одну ставку, зарплата выросла на 16 рублей — до 986 рублей в январе этого года.

Врач-терапевт приемного отделения стационара, который работает на ставку (без квалификационной категории, со стажем работы до 5 лет, в январе получит 1059 рублей (это на 14 рублей больше, чем в декабре). Участковый терапевт с первой квалификационной категорией, со стажем свыше 15 лет в январе на ставку получит 959 рублей (на 16 рублей больше, чем в декабре).

Врач общей практики амбулатории общей практики, расположенной в сельской местности (с первой квалификационной категорией, со стажем работы от 10 до 15 лет) в январе на ставку заработает 1172 рублей. Эта сумма на 18 рублей больше декабря.

Врач-инфекционист поликлиники (без квалификационной категории, со стажем от 5 до 10 лет, выполняющий работу на одну должность) в январе получит на 14 рублей больше. Его зарплата вырастет с 775 рублей в декабре 2018-го до 789 рублей в январе 2019 года.

Зарплата врача-интерна вырастет на 12 рублей — с 610 рублей в декабре 2018-го до 622 рублей в январе нынешнего года.

На сколько выросли зарплаты медперсонала?

У среднего медперсонала январские зарплаты будут на 8−16 рублей больше декабрьских в расчете на одну должность и на 10−21 рубль больше с учетом выполнения дополнительной работы.

К примеру, палатная медсестра хирургического отделения стационара (с первой квалификационной категорией, со стажем свыше 15 лет) на ставку в январе получит 629 рублей. Это на 8 рублей больше, чем в декабре.

Операционная медсестра (со второй квалификационной категорией, со стажем работы до 5 лет, оказывающая высокотехнологичную медицинскую помощь) на ставку получит в январе 913 рублей. Эта сумма на 16 рублей больше, чем в декабре.

Медсестра общей практики амбулатории общей практики в сельской местности (с первой квалификационной категорией, со стажем работы больше 15 лет) на ставку за этот месяц заработает 802 рубля — на 9 рублей больше, чем в декабре.

Зарплата участковой медсестры (с первой квалификационной категорией, со стажем работы больше 15 лет) в январе будет на 8 рублей больше, чем в декабре. Зарплата вырастет до 768 рублей.

Как изменились зарплаты фармацевтов?

У фармацевтических работников зарплаты в январе увеличились на 3 рубля в расчете на одну должность, на 4 рубля с учетом выполнения дополнительной работы.

Так, фармацевт со второй квалификационной категорией (со стажем работы свыше 15 лет) на ставку в январе получит 599 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в декабре.

В Минздраве уточняют, что запланировано дальнейшее увеличение размера доплат медработникам.

 
 
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В Минздраве пояснили, каким работникам и на сколько подняли зарплаты.
 
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