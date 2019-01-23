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В Мстиславле прошло районное мероприятие по профориентации

24.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В Мстиславле прошло районное мероприятие по профориентации
Наталья Тихановская

Автор

В Мстиславле прошла районная конференция по профориентационной работе «Выбор профессии — выбор пути». На мероприятие были приглашены выпускники школ и представители высших и средне-специальных учебных заведений.

Рассказать выпускникам о своём учебном заведении, специальностях, правилах зачисления приехали преподаватели и студенты из Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Витебской государственная академии ветеринарной медицины, Климовичского государственного аграрный колледжа, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова,  Мстиславского государственного строительного колледжа.

 

 

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В Мстиславле прошла районная конференция по профориентационной работе «Выбор профессии — выбор пути». На мероприятие были приглашены выпускники школ и...
 
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