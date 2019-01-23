Грация на льду: в Минске стартовал ЧЕ по фигурному катанию

В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В нем примут участие больше ста спортсменов из 35 стран, сообщает «МИР 24».

Это первый серьезный международный турнир после Олимпийских игр в Пхенчхане. Все участники первенства старого света прибыли в белорусскую столицу. Многие уже опробовали лед «Минск-арены».

«Лед хороший, спортивный комплекс дает большие возможности белорусским спортсменам. И очень приятно выступать, приятная публика», – поделился впечатлениями Вадим Давидович, участник Чемпионата Европы по фигурному катанию из Израиля.