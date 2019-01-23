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Грация на льду: в Минске стартовал ЧЕ по фигурному катанию

24.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В нем примут участие больше ста спортсменов из 35 стран, сообщает «МИР 24».

Это первый серьезный международный турнир после Олимпийских игр в Пхенчхане. Все участники первенства старого света прибыли в белорусскую столицу. Многие уже опробовали лед «Минск-арены».

«Лед хороший, спортивный комплекс дает большие возможности белорусским спортсменам. И очень приятно выступать, приятная публика», – поделился впечатлениями Вадим Давидович, участник Чемпионата Европы по фигурному катанию из Израиля.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова лидирует на чемпионате после короткой программы. Спортсменка набрала 75,00 балла.



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Теги: Минск
 
 
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Это первый серьезный международный турнир после Олимпийских игр в Пхенчхане. В нем примут участие больше ста спортсменов из 35 стран.
 
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