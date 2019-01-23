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Проект Zаграничные Zаметки. Мир глазами земляков: Канада
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Столица Канады — Оттава
Оттава, столица Канады, находится в восточной части государства на границе Онтарио (англоязычной провинции) и Квебека (франкоязычной провинции). Река Оттава тоже делит город на две части: англоязычную и франкоязычную (Гатино). Вместе с Гатино и рядом других муниципалитетов Оттава входит в Национальную столичную область.
Город Оттава был основан в 1820-е годы как лагерь солдат и ремесленников, строивших канал Ридо, а в 1850 году получил официальный статус города лесорубов и лесосплавщиков. До 1855-го город назывался Байтаун. С 1867 года Оттава — столица Канады.
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Продолжение. Столица Канады — Оттава Оттава, столица Канады, находится в восточной части государства на границе Онтарио (англоязычной провинции) и Квебека...
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