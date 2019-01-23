Мониторинги объектов

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На предыдущей неделе Несвижским отделом по чрезвычайным ситуациям проведён мониторинг состояния пожарной безопасности территории, зданий, сооружений и помещений Сновской амбулатории УЗ «Несвижская центральная районная больница».

В результате мониторинга были выявлены следующие нарушения требований технических-нормативно правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

на объекте не доработана общеобъектовая инструкция на основании Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г.;

двери, расположенные на путях эвакуации (двери разделяющие коридоры, двери тамбур-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, наружные эвакуационные двери), замками, которые не обеспечивают возможность их открывания без ключа;

требуется корректировка плана эвакуации в соответствии с Постановлением МЧС №21 от 20.04.2018 г.;

не заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;

допускается хранение горючих материалов под эвакуационными лестничными маршами (картон с пустыми пластмассовыми банками);

в противопожарной двери, установленной в подвале и ведущей во внутреннюю эвакуационную лестницу, отсутствует устройство для самозакрывания двери, а также в замочной скважине имеется отверстие;

допускается эксплуатация помещений не по их функциональному назначению, в частности в помещении венткамеры натянуты веревки, на которых сушится белье.

Несвижский РОЧС.