Французская спортивная пара лидирует после короткой программы на ЧЕ в Минске

Французская спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дуэт получил от судей 76,55 балла. Второе место у действующих чемпионов Европы 2018 года Евгении Тарасовой и Владимира Морозова - 73,90 балла. Третьими после короткой программы идут итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе - 73,70 балла.

Победители и призеры чемпионата Европы в соревнованиях спортивных пар станут известны 24 января по итогам выступления в произвольной программе.

Белорусские фигуристы на домашнем чемпионате Европы, который впервые принимает "Минск-Арена", будут представлены в танцах на льду парой Анной Кубликовой и Юрием Гулицким, а в мужском одиночном катании выступит Яков Зенько.









На снимках: вверху - Ванесса Джеймс и Морган Сипре (Франция), внизу - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)

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