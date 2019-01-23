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Девушка погладила кошку и больше года не могла ходить

24.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Девушка погладила кошку и больше года не могла ходить

Блогера из Великобритании Джемму Берч парализовало после того, как она погладила бездомную кошку, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Португалии, где девушка проводила свой отпуск. Джемма встретила на улице кошку, которая увязалась за ней до самого отеля. Девушка пожалела животное, назвала ее Катариной и на какое-то время разместила у себя в номере: гладила и кормила молоком. В результате в последний день своего отдыха Джемме Берч стало плохо: у нее наблюдалась постоянная рвота, затем она потеряла сознание.

Португальские медики быстро поставили девушке диагноз - синдром Гийена-Барре. Это серьезная инфекция, а ее источник - кошка, которая могла подцепить ее на улице, съев сырое мясо.

Спустя неделю девушку выписали из больницы, но через несколько дней ей пришлось вернуться. Дело в том, что при синдроме Гийена-Барре иммунная реакция организма на кишечную инфекцию приводит к повреждению нервной системы, в результате чего Джемма перестала чувствовать ноги.

Более чем через год девушка полностью восстановилась и сейчас ведет свой блог в Instagram, рассказывая подписчикам о своем восстановлении.

Источник: БЕЛТА.


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Блогера из Великобритании Джемму Берч парализовало после того, как она погладила бездомную кошку, пишет Daily Mail. Инцидент произошел в Португалии, где...
 
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