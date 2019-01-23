Рейтинг самых быстро ржавеющих авто в России



Иллюстративное фото

Hyundai Creta

«Мазда» 6 серии (2002-2012 гг)

«Ниссан Альмера»

«УАЗ Патриот»

«Волга»

Специалисты подобрали список машин, за которыми придется следить тщательней, чем за остальными.Ржавый список стартует с достаточно популярного кроссовера. Хоть и собирают его на заводе под Санкт-Петербургом, он совсем неприспособлен к влажному и холодному климату. Уже через несколько месяцев активной езды на корпусе начнут проступать «жучки». Это первый признак того, что под краской уже образовывается ржавчина. После покупки настоятельно рекомендуется обработать эту модель антикоррозийными составами. Тем более, тщательно нужно осматривать авто при покупке его с пробегом.Это отличный автомобиль, который можно было относить даже к представительскому классу. Проблема была в слабом лакокрасочном покрытии. Малейшие царапины или сколы провоцировали быстрое ржавение. Если владелец не следил за корпусом, то дыры образовывались уже на 2-3 год. Сам металл авто был достаточно тонким, поэтому часто требовалась полная замена детали, а не косметический ремонт.Еще один «японец» попал в антирейтинг. Первые и вторые поколения седана крайне быстро теряли пороги, крышку багажника, капот двери. Складывалось впечатление, что качественным был только основной каркас. «Альмера» была одним из самых частых посетителей СТО. Опять же рекомендуется внимательно осматривать автомобиль перед покупкой с рук.Вот с этим эпизодом совсем стыдно стало. Авто с прицелом на качественные внедорожные возможности чудовищно страдало от коррозии. При его цене это было просто неприемлемо. Покраска вообще не защищала металл от ржавчины. Со временем производитель исправился, но «осадочек остался».Тут нет конкретной модели. Наверное, не ржавели машины до 24-ой модели. Даже у 21-ой еще было луженое железо, которое могло «ядерку пережить». Последующие модели быстро прогнивали. Владельцы шутили, что если прислушаться, то можно было услышать, как Волга ржавела. И все же, эти автомобили отечественного автопрома оставались одними из самых популярных до самого конца их выпуска.