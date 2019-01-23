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Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак

24.01.2019 13:04 — Разное | UDF  
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Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Репортеры убеждены, что мордобой, который учинил режиссеру Константину Богомолову актер Максим Виторган, на руку Ксении Собчак. Якобы при разводе в борьбе за ребенка телеведущей будет легче доказать, почему сын Платон должен остаться с ней.

Столкновение Максима Виторгана и Константина Богомолова стало настоящей сенсацией на фоне спокойного, расслабленного новогодними праздниками и отпусками знаменитостей января. Мало кто мог предположить, что такие итальянские страсти кипят вокруг Ксении Собчак.

Особенно удивлены фактом драки Панды и Ослика Иа, как за глаза называют Виторгана и Богомолова, в театральных кругах. Говорят, оба не способны и мухи обидеть, и якобы именно Собчак стала режиссером этой кровавой драмы. Дескать, она так закрутила ситуацию, так настроила мужа, что тот не выдержал и врезал ее потенциальному любовнику.

Можно представить моральное состояние Максима: с тех пор, как он женился на Ксении, в Сети и СМИ то и дело обсуждали его профессиональную "несостоятельность" и причисляли чуть ли не к альфонсам, сравнивая его доходы с заработками именитой супруги. Тут и обычный человек вскоре сломался бы, что уж говорить об актере, у которого по роду деятельности более тонкая душевная организация.

Как утверждает "Экспресс-газета", Ксения Собчак специально довела мужа и натравила его на Константина Богомолова, чтобы в случае развода было легче отобрать у Максима их сына Платона. Говорят, телеведущая все продумала заранее, а муж и любовник оказались просто марионетками в ее руках.

Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак

Если бы драки не было, то суд, считает издание, еще бы подумал, к кому из родителей определить Платона после их развода. Максиму Виторгану было бы легко доказать, что причиной распада семьи является безнравственное поведение Ксении Собчак. Есть много свидетельств (одни фото в Instagram чего стоят) и того, что она крайне мало уделяла внимания сыну, и воспитанием ребенка занимался Максим Виторган. Теперь, когда случилось столкновение актера и режиссера, телеведущей будет легче доказать, что ее муж агрессивен и может представлять опасность для ребенка.

Так или иначе, шумиха пошла на пользу всем участникам любовного треугольника. На фоне скандала они активно продвигают новые проекты, и репортеры убеждены: эта ситуация, как ни парадоксально, принесет пользу Собчак, Виторгану и Богомолову.

 
 
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Репортеры убеждены, что мордобой, который учинил Богомолову Виторган, на руку Собчак.
 
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