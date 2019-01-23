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Чубайс: "В МИД нужно продвинуть Бузову"
Анатолий Чубайс. Фото: Максим Шеметов / Reuters
Анатолий Чубайс в интервью
- Российская делегация не поредела, как я понимаю. Поредела в результате американская. Особо громких новостей нет. Каковы общие впечатления?
- Давос еще не закончился, поэтому впечатления, может, еще изменятся, но пока у меня возникло совершенно новое впечатление, что какие-то глобальные процессы, происходящие в мире, абсолютно новые, абсолютно неизведанные, абсолютно немыслимые, противоречащие всему тому, что было 10, 15, 20 лет назад, с одной стороны, а с другой стороны, они уже очевидны, никем не оспариваются: вместо глобализации — деглобализация, вместо свободной торговли — торговые войны, вместо экономических союзов типа ЕС — выход оттуда, да еще и, похоже, выход без сделки, завершение евроатлантической солидарности и так далее. То есть совсем архитектура изменяется. С одной стороны, это стало на этом Давосе окончательно очевидно, с другой стороны, ответа нет. Пока нет никакого цельного конструктивного ответа о том, как жить дальше. Самые распространенные термины — «новые джунгли», вместо «мировой порядок», world order — world disorder, «мировой беспорядок», и так далее. Это что-то новое, произошло осознание проблемы, направления решения проблемы пока нет.
- Я бы еще раз вернулся к этому парадоксу: сначала из-за американцев чуть было мы туда не поехали, а в итоге мы поехали, но не приехали американцы. Если можно говорить о какой-то тональности, симпатии к той или иной стране-раздражителю (и мы, и они, видимо, раздражители сейчас для такого среднеевропейского города, как Давос), как измерить, кого там сейчас больше не любят?
- На фоне того, о чем мы только что говорили, на фоне этих рушащихся силовых каркасов мироустройства мы в них вписываемся очень хорошо в том смысле, что наша проблема и разрушение наших отношений с Западом на этом фоне являются каким-то мелким вопросом. Когда идет торговая война американцев с Китаем на триллион долларов, которая то ли обрушит всю мировую торговлю, то ли, может быть, в этот раз выкрутимся, это, конечно, важнее. Это, может быть, обидно прозвучит, но у меня твердое ощущение, что к нам просто интерес потерян. Мы на фоне этих рушащихся базовых конструкций являемся маргинальными, и интерес к нам небольшой. Нет к нам никакой ненависти, нет никакой злобы, я ее не вижу совсем, но нет особого интереса, мы отошли на второй план глобальных мировых событий.
- Перейдем к темам, связанным с вашим именем, которые у нас очень активно обсуждаются, — не думаю, что об этом идет речь в Давосе. Ваша позавчерашняя заочная в соцсетях полемика с Марией Захаровой пробудила даже самые серьезные СМИ, не склонные уделять большое внимание отдельно взятым словам в соцсетях, но все это всколыхнуло — как сказали, стряхнули пыль с мема «во всем виноват Чубайс». А вы, так сказать, красиво сдались. Все равно последнее слово не за вами, а, по крайней мере в соцсетях, за вашим оппонентом Марией Захаровой. Она вас и в плен даже брать не хочет, только по гуманитарным соображениям как-то с вами обращаться. Вы в плен сдаваться готовы?
- Дискуссия закончилась, чего к ней возвращаться еще раз? Какие-то выводы тоже довольно очевидны. В дискуссии всегда бывают какие-то эмоциональные перехлесты и так далее. Дальше нужно просто спокойно оценить произошедшее. Я считаю, что я в каком-то олдскульном режиме выступил и попытался ответить на поставленный вопрос. Очень быстро стало понятно, что ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт. В этой ситуации, конечно, бессмысленно продолжать дискуссию. Я искренне восхищен мастерством Марии Захаровой, оно такого уровня! Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть. У Бузовой колоссальная поддержка, кажется 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет. Я бы всерьез подумал о том, что нужно продвигать куда-то активно нашу молодежь, а нам, пенсионерам, давно уже на пенсию пора, это и так ясно.
- Это шутка, в которой доля шутки? А если серьезно?
- Я совершенно серьезно. Есть понятие infotainment, edutainment, то есть смесь образования с развлечением. Мария Захарова родила понятие, даже не знаю, как это назвать, политикотейнмент, то есть вместо содержания сплошной entertainment в изображении, соответственно, Марии Захаровой. Это же целый жанр. Родить жанр — это задача. Я считаю, что он рожден, я абсолютно восхищен тем, как она это сделала, искренне считаю, что нужно ломать границы, продвигать дальше человека, она вполне этого заслуживает.
- Мему, который я упомянул, уже 23 года. Высказывание Бориса Николаевича, по-моему, еще 1995 года. Когда вы вступаете в открытые дискуссии на таких больших площадках, как соцсети, как вы думаете, вы способны собрать большинство или хотя бы некоторое количество союзников? Как бы то ни было, Мария Владимировна находит широчайший отклик в соцсетях.
- Да, это чистая правда. Но я, честно говоря, никогда и не пытаюсь решить задачу электорального свойства. Я пытаюсь просто называть вещи своими именами, а иногда оказывается, что это вызывает сверхбурную истерическую реакцию. Чубайс заявил, что Россия самая энергорасточительная страна, Чубайс опять хочет разрушить Россию. Ребята, это не я заявил, посмотрите любой справочник, это знают все, кто имеет хоть какое-то отношение к этой теме. Просто кому-то иногда об этом нужно сказать, иногда нужно назвать вещи своими именами, и не просто назвать, но еще и попытаться предложить, как из этого нужно двигаться. Естественно, на этом фоне возникает мощнейшая пена, колоссальное количество политиков, которые на этом делают свой рейтинг. Это же не новое явление. Я к нему спокойно отношусь, у меня оно не вызывает каких-то сильных переживаний. Это нормально и неизбежно. Я не про политику, не про электорат, я про содержание, про дело. Там, где это получается, я это делал, делаю и буду делать дальше.
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Так глава "Роснано" прокомментировал недавнюю онлайн-полемику с Марией Захаровой.
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