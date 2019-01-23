

Анатолий Чубайс. Фото: Максим Шеметов / Reuters

в интервьюиз Давоса поделился своими впечатлениями от Всемирного экономического форума, а также прокомментировал свою недавнюю онлайн-полемику с официальным представителем МИДи предложил МИД в дальнейшем рассмотреть кандидатурукак ее потенциальную замену.- Давос еще не закончился, поэтому впечатления, может, еще изменятся, но пока у меня возникло совершенно новое впечатление, что какие-то глобальные процессы, происходящие в мире, абсолютно новые, абсолютно неизведанные, абсолютно немыслимые, противоречащие всему тому, что было 10, 15, 20 лет назад, с одной стороны, а с другой стороны, они уже очевидны, никем не оспариваются: вместо глобализации — деглобализация, вместо свободной торговли — торговые войны, вместо экономических союзов типа ЕС — выход оттуда, да еще и, похоже, выход без сделки, завершение евроатлантической солидарности и так далее. То есть совсем архитектура изменяется. С одной стороны, это стало на этом Давосе окончательно очевидно, с другой стороны, ответа нет. Пока нет никакого цельного конструктивного ответа о том, как жить дальше. Самые распространенные термины — «новые джунгли», вместо «мировой порядок», world order — world disorder, «мировой беспорядок», и так далее. Это что-то новое, произошло осознание проблемы, направления решения проблемы пока нет.- На фоне того, о чем мы только что говорили, на фоне этих рушащихся силовых каркасов мироустройства мы в них вписываемся очень хорошо в том смысле, что наша проблема и разрушение наших отношений с Западом на этом фоне являются каким-то мелким вопросом. Когда идет торговая война американцев с Китаем на триллион долларов, которая то ли обрушит всю мировую торговлю, то ли, может быть, в этот раз выкрутимся, это, конечно, важнее. Это, может быть, обидно прозвучит, но у меня твердое ощущение, что к нам просто интерес потерян. Мы на фоне этих рушащихся базовых конструкций являемся маргинальными, и интерес к нам небольшой. Нет к нам никакой ненависти, нет никакой злобы, я ее не вижу совсем, но нет особого интереса, мы отошли на второй план глобальных мировых событий.- Дискуссия закончилась, чего к ней возвращаться еще раз? Какие-то выводы тоже довольно очевидны. В дискуссии всегда бывают какие-то эмоциональные перехлесты и так далее. Дальше нужно просто спокойно оценить произошедшее. Я считаю, что я в каком-то олдскульном режиме выступил и попытался ответить на поставленный вопрос. Очень быстро стало понятно, что ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт. В этой ситуации, конечно, бессмысленно продолжать дискуссию. Я искренне восхищен мастерством Марии Захаровой, оно такого уровня! Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть. У Бузовой колоссальная поддержка, кажется 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет. Я бы всерьез подумал о том, что нужно продвигать куда-то активно нашу молодежь, а нам, пенсионерам, давно уже на пенсию пора, это и так ясно.- Я совершенно серьезно. Есть понятие infotainment, edutainment, то есть смесь образования с развлечением. Мария Захарова родила понятие, даже не знаю, как это назвать, политикотейнмент, то есть вместо содержания сплошной entertainment в изображении, соответственно, Марии Захаровой. Это же целый жанр. Родить жанр — это задача. Я считаю, что он рожден, я абсолютно восхищен тем, как она это сделала, искренне считаю, что нужно ломать границы, продвигать дальше человека, она вполне этого заслуживает.- Да, это чистая правда. Но я, честно говоря, никогда и не пытаюсь решить задачу электорального свойства. Я пытаюсь просто называть вещи своими именами, а иногда оказывается, что это вызывает сверхбурную истерическую реакцию. Чубайс заявил, что Россия самая энергорасточительная страна, Чубайс опять хочет разрушить Россию. Ребята, это не я заявил, посмотрите любой справочник, это знают все, кто имеет хоть какое-то отношение к этой теме. Просто кому-то иногда об этом нужно сказать, иногда нужно назвать вещи своими именами, и не просто назвать, но еще и попытаться предложить, как из этого нужно двигаться. Естественно, на этом фоне возникает мощнейшая пена, колоссальное количество политиков, которые на этом делают свой рейтинг. Это же не новое явление. Я к нему спокойно отношусь, у меня оно не вызывает каких-то сильных переживаний. Это нормально и неизбежно. Я не про политику, не про электорат, я про содержание, про дело. Там, где это получается, я это делал, делаю и буду делать дальше.