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Брестчанку будут судить за политизацию снеговика

24.01.2019 12:31 — Разное | UDF  
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Исполнился уже год, как брестчане протестуют против строящегося под Брестом аккумуляторного завода. 5 января активисты кампании против строительства приехали к заводу, чтобы отметить это событие. Некоторые взяли с собой детей, те слепили снеговиков.

Для брестчанки Юлии Ничипорук акция закончилась административным протоколом, его составили в милиции Брестского района. 30 января женщину будут судить.

Брестчанку будут судить за политизацию снеговика

«Наши дети слепили снеговика, мы помогли украсить. За это меня вызывали в милицию и составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В протоколе написано, что на средней части снеговика размещена листовка, на верхней — наклейка. Я считаю, что это абсурд. Теперь интересно будет посмотреть, чем все это завершится в суде», — сказала каналу «Белсат» Юлия Ничипорук.

 
Теги: Брест
 
 
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Исполнился уже год, как брестчане протестуют против строящегося под Брестом аккумуляторного завода.
 
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