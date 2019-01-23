Брестчанку будут судить за политизацию снеговика

Исполнился уже год, как брестчане протестуют против строящегося под Брестом аккумуляторного завода. 5 января активисты кампании против строительства приехали к заводу, чтобы отметить это событие. Некоторые взяли с собой детей, те слепили снеговиков.



Для брестчанки Юлии Ничипорук акция закончилась административным протоколом, его составили в милиции Брестского района. 30 января женщину будут судить.





— сказала каналуЮлия Ничипорук.