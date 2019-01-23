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Брестчанку будут судить за политизацию снеговика
Исполнился уже год, как брестчане протестуют против строящегося под Брестом аккумуляторного завода. 5 января активисты кампании против строительства приехали к заводу, чтобы отметить это событие. Некоторые взяли с собой детей, те слепили снеговиков.
«Наши дети слепили снеговика, мы помогли украсить. За это меня вызывали в милицию и составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В протоколе написано, что на средней части снеговика размещена листовка, на верхней — наклейка. Я считаю, что это абсурд. Теперь интересно будет посмотреть, чем все это завершится в суде», — сказала каналу
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Исполнился уже год, как брестчане протестуют против строящегося под Брестом аккумуляторного завода.
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