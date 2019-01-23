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Экс-президента Украины Януковича признали виновным в госизмене
Виктор Янукович
Беглый экс-президент также обвиняется в пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины, установленной Конституцией, и ведении агрессивной войны.
Виктор Янукович не явился в суд и не вышел с последним словом на видеосвязь. Адвокат экс-президента утверждает, что ни он, ни его подзащитный не получали повесток по делу о госизмене.
Как проходил процесс?
Суд над бывшим президентом Украины начался 4 мая 2017 года. До этого, в апреле, Верховная Рада Украины приняла поправки в Криминальный кодекс, которые разрешали заочное осуждение обвиняемого, — Янукович с 2014 года находится в России.
С начала суда заседания постоянно переносились — чаще всего из-за неявки адвокатов Януковича или свидетелей с его стороны. Всего за полтора года состоялось 89 заседаний. В июле 2017 года Янукович заявил, что не хочет принимать участие в процессе и отзывает своих адвокатов из судебного процесса. Суд назначил бывшему президенту государственную защиту. Но уже в декабре 2017 года адвокат Януковича Виталий Сердюк, единственный, кто участвовал в процессе с самого начала и до конца, снова вернулся в дело.
Что говорит сам Янукович?
Он отрицает обвинения в госизмене. По украинскому законодательству, у него была возможность выступить перед судом с последним словом, о чем сам бывший президент неоднократно просил. Для этого в суде должны были организовать видеоконференцию.
Выступление Януковича назначили на 19 ноября 2018 года, но за день до этого он, по словам защиты, получил травму спины и не смог принять участие в заседании. Его в очередной раз перенесли — на 5 декабря. За день до заседания адвокаты заявили, что Януковичу требуется лечение в израильской клинике. 5 декабря адвокаты сказали на суде то же самое — по их словам Янукович находился в клинике, в которой не предусмотрена видеосвязь.
Адвокаты предоставили суду справки о состоянии здоровья экс-президента, но судью они не убедили. Владислав Девятко заявил, что в документах не указано о "повреждениях головы или органов речи" у Януковича, а значит, ничто не мешало ему все же выступить в суде.
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Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в госизмене.
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