Экс-президента Украины Януковича признали виновным в госизмене



Виктор Янукович

Как проходил процесс?

Что говорит сам Янукович?

Беглый экс-президент также обвиняется в пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы Украины, установленной Конституцией, и ведении агрессивной войны.не явился в суд и не вышел с последним словом на видеосвязь. Адвокат экс-президента утверждает, что ни он, ни его подзащитный не получали повесток по делу о госизмене.Суд над бывшим президентом Украины начался 4 мая 2017 года. До этого, в апреле, Верховная Рада Украины приняла поправки в Криминальный кодекс, которые разрешали заочное осуждение обвиняемого, — Янукович с 2014 года находится в России.С начала суда заседания постоянно переносились — чаще всего из-за неявки адвокатов Януковича или свидетелей с его стороны. Всего за полтора года состоялось 89 заседаний. В июле 2017 года Янукович заявил, что не хочет принимать участие в процессе и отзывает своих адвокатов из судебного процесса. Суд назначил бывшему президенту государственную защиту. Но уже в декабре 2017 года адвокат Януковича, единственный, кто участвовал в процессе с самого начала и до конца, снова вернулся в дело.Он отрицает обвинения в госизмене. По украинскому законодательству, у него была возможность выступить перед судом с последним словом, о чем сам бывший президент неоднократно просил. Для этого в суде должны были организовать видеоконференцию.Выступление Януковича назначили на 19 ноября 2018 года, но за день до этого он, по словам защиты, получил травму спины и не смог принять участие в заседании. Его в очередной раз перенесли — на 5 декабря. За день до заседания адвокаты заявили, что Януковичу требуется лечение в израильской клинике. 5 декабря адвокаты сказали на суде то же самое — по их словам Янукович находился в клинике, в которой не предусмотрена видеосвязь.Адвокаты предоставили суду справки о состоянии здоровья экс-президента, но судью они не убедили.заявил, что в документах не указано о "повреждениях головы или органов речи" у Януковича, а значит, ничто не мешало ему все же выступить в суде.