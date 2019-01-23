

Тот самый "казак". Фото: nn.by

"Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!"

рассказалОн пояснил, что когда стали разбираться, то выяснилось, что в том случае был конфликт между двумя белорусами.- резюмировал белорусский лидер.Ранее об этой истории Лукашенко говорил 18 января на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипслужбы.— заявил глава государства.Руководитель страны рассказал кратко об участниках инцидента:По мнению Лукашенко, что попытки столкнуть белорусов с россиянами могут привести к эскалации ситуации: