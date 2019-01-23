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Лукашенко снова вспомнил историю об избитом в минском метро "казаке"

24.01.2019 12:16 — Разное | UDF  
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Тот самый "казак". Фото: nn.by
На этот раз 24 января во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

"Мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ. А в последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских", - рассказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что когда стали разбираться, то выяснилось, что в том случае был конфликт между двумя белорусами.

"А из интернета взяли и выкатили на центральные средства массовой информации, что якобы кто-то побил русского человека. Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы. И ваш приезд как раз свидетельствует о том, что здравомыслие всегда победит, и русских с белорусами столкнуть не удастся. Никогда не удастся. По крайней мере, пока я президент", - резюмировал белорусский лидер.

Ранее об этой истории Лукашенко говорил 18 января на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипслужбы.

"Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться, — заявил глава государства. — Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Иначе не скажешь. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ) за это ухватились".

Руководитель страны рассказал кратко об участниках инцидента:

"Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!"


По мнению Лукашенко, что попытки столкнуть белорусов с россиянами могут привести к эскалации ситуации:

"Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете — из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность — эскалации этого процесса. Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться".

 
Теги: Минск
 
 
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На этот раз 24 января во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
 
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