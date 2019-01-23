

Алексей Громов

Как передает, об этом сказано в материале, опубликованным изданием «Проект». В частности, по информации источников издания, Кремль поставил«у руля» российских телеканалов.Соответственно, он следил за тем, чтобы не распространять информацию о массовых протестах в России 26 марта 2017 года, «аккуратно освещать скандал» вокруг(Насти Рыбки) и «не очень сильно критиковать» бизнесменаи отменить показ в эфире телеканала «Россия» кадры стрельбы в колледже в Керчи осенью 2018 года. Также источники «Проекта» утверждают, что эти распоряжения исходили от самого Громова, который упоминается в расследовании, какВ первом случае «Проект» сослался на, а во втором – на человекао Дерипаске. Информации об именах этих людей нет.