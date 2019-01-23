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Кремлевский "кукловод": стало известно, кому принадлежат российские СМИ

24.01.2019 12:06 — Разное | UDF  
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Алексей Громов
«Начальником пропаганды» путинского режима является первый заместитель главы администрации президента и куратор информационной политики Алексей Громов.

Как передает replyua.net, об этом сказано в материале, опубликованным изданием «Проект». В частности, по информации источников издания, Кремль поставил Алексея Громова «у руля» российских телеканалов.

Соответственно, он следил за тем, чтобы не распространять информацию о массовых протестах в России 26 марта 2017 года, «аккуратно освещать скандал» вокруг Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и «не очень сильно критиковать» бизнесмена Олега Дерипаску и отменить показ в эфире телеканала «Россия» кадры стрельбы в колледже в Керчи осенью 2018 года. Также источники «Проекта» утверждают, что эти распоряжения исходили от самого Громова, который упоминается в расследовании, как «руководитель российской государственной пропаганды».

В первом случае «Проект» сослался на «человека, близкого к кремлевской администрации», а во втором – на человека «слышавшего телефонный разговор» о Дерипаске. Информации об именах этих людей нет.

 
 
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"Начальником пропаганды" путинского режима является Алексей Громов.
 
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