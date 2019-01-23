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Нацбанк определился с основными задачами на 2019 год

24.01.2019 13:32 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк определился с основными задачами на 2019 год

фото: bpb.by

Регулятор опубликовал документ стратегического планирования – Карту основных задач на нынешний год.

Как поясняет пресс-служба Нацбанка, система планирования включает в себя постановку основных задач на текущий год, реализация которых направлена на создание благоприятных условий для устойчивого инклюзивного экономического роста за счет количественного и качественного развития денежно-кредитной сферы, банковского сектора и платежной системы.

Карта основных задач Национального банка на 2019 год включает 2 основные цели деятельности, 8 задач первого уровня, 31 задачу второго уровня, достижение которых раскрывается в выполнении плановых значений показателей.

Задачи первого и второго уровней нацелены на достижение Национальным банком основных целей по поддержанию ценовой и обеспечению финансовой стабильности в 2019 году.

Задачи первого уровня имеют комплексный характер и отражают приоритеты деятельности Национального банка в плановом периоде.

Одна из задач первого уровня раскрывает подход Нацбанка к поддержанию ценовой стабильности, шесть задач первого уровня описывают направления деятельности по обеспечению финансовой стабильности.

К задачам первого уровня также отнесено повышение институциональной эффективности Национального банка, что обусловлено системным воздействием данной деятельности на его возможности по достижению заявленных целей.

Задачи второго уровня формируются методом декомпозиции задач первого уровня и отражают подходы к реализации последних.

«В Карте задач на 2019 год акцент сделан на задачах второго уровня, которые являются сравнительно новыми с точки зрения качественных и/или количественных характеристик достигаемых результатов», - говорится в сообщении пресс-службы.

В задачах второго уровня нашли отражение и вопросы развития финансового рынка в разрезе его сегментов, институтов и инструментов. Такой подход основан на фундаментальном воздействии ценовой и финансовой стабильности на сберегательные и инвестиционные мотивы поведения субъектов хозяйствования и населения, что определяет деловой климат в экономике и перспективы развития финансового рынка.

 
 
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Регулятор опубликовал документ стратегического планирования – Карту основных задач на нынешний год.
 
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