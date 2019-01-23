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Это горячо! Журнал Playboy выпустил коллекцию эротического белья для женщин

24.01.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Минутка эстетики: журнал для мужчин Playboy выпустил очень сексуальную коллекцию белья совместно с брендом Coco de Mer, — рассказывает The Sun.

Playboy себе верен: комфорта женщинам не обещает, бодипозитив не пропагандирует и моделей старше 40 лицом коллекции не делает. Это концентрированная эротика, которая отсылает нас к обложкам журнала за разные годы: каждый комплект был создан по мотивам снимков, которые публиковались в Playboy с момента его основания. Например, кружевной красный комплект Kiss Me воплощает майский номер 1979 года.

Как сами модели — кружево, хвостик кролика Playboy Bunny, алый цвет, — так и название коллекции не ходят вокруг да около. Catch Me («Поймай меня») говорит коллекция. Мужчинам нравится, а вот оценят ли женщины, которые начали отвыкать от объективации в рекламе — покажут продажи. Мы же уже ждем ироничных фотоподборок о том, как белье сидит на моделях и реальных женщинах.


Все фото: instagram.com/cocodemeruk











 
 
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Playboy себе верен: комфорта женщинам не обещает, бодипозитив не пропагандирует и моделей старше 40 лицом коллекции не делает. Это концентрированная эротика, которая...
 
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