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Министерство ЖКХ: 70% домов надо утеплять, но «термошуба» - только за счет жильцов
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Утепление фасадов убрали из обязательных работ в 2016 году. Эта новость очень расстроила жильцов «хрущевок» и старых панелек, которые десятками лет отчисляли средства на капремонт и рассчитывали на утепление своих домов во время капремонтов. Был
После исключения из обязательного перечня работ, утепление домов «термошубой» проводилось лишь тогда, когда жильцы соглашались добровольно финансировать это дело. Но из-за того, что на законодательном уровне не было четкого механизма по реализации и расчету, часто возникали споры между жильцами и ЖКХ.
Механизм финансирования сейчас находится в разработке, рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко. Но это не значит, что утепление домов вообще невозможно.
— 70% жилфонда, построенного до 1993 года, нуждается в тепловой модернизации в той или иной степени, поскольку за время своей эксплуатации ограждающие конструкции устарели. В рамках капремонта дома будут доводить до технических параметров, которые были при строительстве. И если дому нужно утепление (это рассчитывают проектировщики), его выполнят за счет бюджета.
Но есть нюанс — утепление, это не «термошуба». Это, например, ремонт стыков панельного дома, которые за время эксплуатации утратили свои свойства. Утепление фасада «термошубой» — это уже модернизация, за которую жильцам в любом случае придется заплатить из своего кармана. Разница лишь в том, что если люди решат утеплять свой дом «шубой», то лучше это сделать во время капремонта — так будет дешевле.
В 2019 году планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 3,2 млн квадратных метров жилья. Это примерно 2,9% от всего эксплуатируемого жилфонда страны.
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Читайте, как будут утеплять дома при капремонте и чем это утепление отличается от «термошубы».
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