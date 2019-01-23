ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Future LIVE 2.0. Выставка будущего за сотни тысяч евро вернулась в Минск

24.01.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Волшебный портал Эйя, танцы на астероиде, битва с НЛО, заколдованная река Эллары: интерактивное развлекательное пространство для всей семьи Future LIVE 2.0 снова приглашает минчан и гостей столицы отправиться в сказочное межгалактическое путешествие.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Future LIVE появилась в Беларуси год назад и моментально стала одним из самых популярных мест для семейного отдыха: более 50 000 человек посетили пространство за время работы в Минске и Гомеле. Обновленная экспозиция Future LIVE! открывается в ТРЦ Galleria Minsk и ждет посетителей уже 25 января.

Создаем чудеса вместе

Future LIVE — это возможность побывать во Вселенной будущего. Здесь и мир «Маленького принца», и волшебство из эпопеи «Хроники Нарнии», и даже, возможно, какие-то локации покажутся похожими на сказку «Алиса в Зазеркалье». Здесь взрослые могут забыть о том, что они взрослые и отправиться в космос на галактических качелях, построить вместе с детьми вулкан или остров, погулять по улицам Парижа или порисовать в VR-зоне. А еще можно устроить танцевальный батл с детьми на Just Dance и узнать, кто же в вашей семье главный! Интерактивное пространство Future LIVE нацелено на совместное времяпровождение взрослых и детей, чтобы дети увидели своих родителей в нестандартных ситуациях, а родители могли стать еще ближе к своим детям.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И учим, и развлекаем

На Future LIVE 16 интерактивных локаций, объединенных тематикой межгалактического путешествия и выполненной в формате Edutainment. Это значит, что все объекты не только развлекают, но и наглядно демонстрируют работу мира вокруг нас, учат коммуникации с окружающей реальностью и способствуют развитию креативного мышления. VR и дополненная реальность, 3D-mapping и проекционный интерактив — все эти технологии позволяют учиться ощущению и проявлять свои креативные способности. Семейный психолог Нелли Куприянович комментирует:

 — Проект Future LIVE дает детям чуть больше: технологии позволяют оживать рисункам — оживать фантазиям. Это настоящая жизнь для выдуманной вещи. Таким образом, мы убираем границы между идеей и ее реализацией. С фантазий начались все великие открытия.

На Future LIVE! все невозможное становиться возможным: начинающие художники разрисовывают придуманное животное и заселяют его на неизведанную планету, большими волшебными карандашами оживляют грустные растения. Здесь можно устроить футбол морскими ежами и увидеть рождение звезд в нашей Галактике. В интерактивном пространстве разрешено все: со всеми экспонатами можно взаимодействовать без ограничений, фотографироваться можно в любой локации на протяжении всего дня.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Новейшие технологии и сила мысли

Новинкой экспозиции является автотрек «Гонки разума». Уникальность данного аттракциона в том, что он работает по принципу нейроинтерфейса: управлять автотреком можно одной силой мысли, ведь бортовой компьютер автоматически считывает импульс мозга выполнить определенное действие. Человек с помощью специального шлема может устроить захватывающие межгалактические гонки и соревноваться в скорости с друзьями или родителями.

В Минске экспозиция разместиться на 970 кв. м, а площадь всех мультимедийных полотен составляет более 300 кв.м. Над созданием проекта работала международная команда дизайнеров и разработчиков видео-арта. На Future LIVE! организаторы стремились представить последние мультимедийные разработки: в наше время технологии видоизменяются и дополняются каждую минуту, а ведь так хочется видеть, что же придумано лучшими умами современности.

Когда: ежедневно, 10.00 — 22.00 (на посещение выставки рекомендовано запланировать 2 — 3 часа).

Где: ТРЦ «».

Сколько: от 15 рублей. Детям до 15 лет — от 12 рублей. Детям до 2 лет и людям с инвалидностью вход бесплатный.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
«Ребенку нужно минимум 7−9 поглаживаний в день». Психолог рассказывает о выставке Future LIVE
Виртуальный «Телепорт» и другие выставки Минска — в одном месте
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерактивное развлекательное пространство для всей семьи Future LIVE 2.0 снова приглашает минчан и гостей столицы отправиться в сказочное межгалактическое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассчитывает на участие белорусских строителей в атомных проектах за рубежом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика