Future LIVE 2.0. Выставка будущего за сотни тысяч евро вернулась в Минск

Волшебный портал Эйя, танцы на астероиде, битва с НЛО, заколдованная река Эллары: интерактивное развлекательное пространство для всей семьи Future LIVE 2.0 снова приглашает минчан и гостей столицы отправиться в сказочное межгалактическое путешествие.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Future LIVE появилась в Беларуси год назад и моментально стала одним из самых популярных мест для семейного отдыха: более 50 000 человек посетили пространство за время работы в Минске и Гомеле. Обновленная экспозиция Future LIVE! открывается в ТРЦ Galleria Minsk и ждет посетителей уже 25 января.

Создаем чудеса вместе

Future LIVE — это возможность побывать во Вселенной будущего. Здесь и мир «Маленького принца», и волшебство из эпопеи «Хроники Нарнии», и даже, возможно, какие-то локации покажутся похожими на сказку «Алиса в Зазеркалье». Здесь взрослые могут забыть о том, что они взрослые и отправиться в космос на галактических качелях, построить вместе с детьми вулкан или остров, погулять по улицам Парижа или порисовать в VR-зоне. А еще можно устроить танцевальный батл с детьми на Just Dance и узнать, кто же в вашей семье главный! Интерактивное пространство Future LIVE нацелено на совместное времяпровождение взрослых и детей, чтобы дети увидели своих родителей в нестандартных ситуациях, а родители могли стать еще ближе к своим детям.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И учим, и развлекаем

На Future LIVE 16 интерактивных локаций, объединенных тематикой межгалактического путешествия и выполненной в формате Edutainment. Это значит, что все объекты не только развлекают, но и наглядно демонстрируют работу мира вокруг нас, учат коммуникации с окружающей реальностью и способствуют развитию креативного мышления. VR и дополненная реальность, 3D-mapping и проекционный интерактив — все эти технологии позволяют учиться ощущению и проявлять свои креативные способности. Семейный психолог Нелли Куприянович комментирует:

— Проект Future LIVE дает детям чуть больше: технологии позволяют оживать рисункам — оживать фантазиям. Это настоящая жизнь для выдуманной вещи. Таким образом, мы убираем границы между идеей и ее реализацией. С фантазий начались все великие открытия.

На Future LIVE! все невозможное становиться возможным: начинающие художники разрисовывают придуманное животное и заселяют его на неизведанную планету, большими волшебными карандашами оживляют грустные растения. Здесь можно устроить футбол морскими ежами и увидеть рождение звезд в нашей Галактике. В интерактивном пространстве разрешено все: со всеми экспонатами можно взаимодействовать без ограничений, фотографироваться можно в любой локации на протяжении всего дня.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Новейшие технологии и сила мысли

Новинкой экспозиции является автотрек «Гонки разума». Уникальность данного аттракциона в том, что он работает по принципу нейроинтерфейса: управлять автотреком можно одной силой мысли, ведь бортовой компьютер автоматически считывает импульс мозга выполнить определенное действие. Человек с помощью специального шлема может устроить захватывающие межгалактические гонки и соревноваться в скорости с друзьями или родителями.

В Минске экспозиция разместиться на 970 кв. м, а площадь всех мультимедийных полотен составляет более 300 кв.м. Над созданием проекта работала международная команда дизайнеров и разработчиков видео-арта. На Future LIVE! организаторы стремились представить последние мультимедийные разработки: в наше время технологии видоизменяются и дополняются каждую минуту, а ведь так хочется видеть, что же придумано лучшими умами современности.

Когда: ежедневно, 10.00 — 22.00 (на посещение выставки рекомендовано запланировать 2 — 3 часа). Где: ТРЦ « Галерея Минск ». Сколько: от 15 рублей. Детям до 15 лет — от 12 рублей. Детям до 2 лет и людям с инвалидностью вход бесплатный. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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