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Житель Гродно заказал по Интернету мобильный телефон, а получил флягу

24.01.2019 13:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Гродно заказал по Интернету мобильный телефон, а получил флягу
Фото из открытых источников

Как стало известно, в милицию обратился 25-летний молодой человек. Он сообщил, что был обманут мошенницей. По его словам, он заказал в Интернете мобильный телефон марки IPhone, но вместо аппарата парню пришла по почте фляга.

Житель Гродно заказал по Интернету мобильный телефон, а получил флягу Жительница Могилева продавала под видом духов обычную воду

В ходе расследования выяснилось, что к обману может быть причастна 22-летняя жительница Могилева, которая ранее была судима за мошенничество. За предоплату в размере 250 руб. девушка обещала желающим доставить мобильный телефон. Однако, получив деньги, взятые на себя обязательства она не выполняла, а в одном из эпизодов выслала покупателю вместо телефона флягу.

Как пояснила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена СИМОНОВА, это не первый подобный эпизод в биографии подозреваемой. Ранее девушка обманным путем пыталась продать минчанке обычную воду под видом дорогого парфюма.

В отношении 22-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество, совершенное повторно»). Ей грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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В мошенничестве подозревается 22-летняя могилевчанка.
 
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