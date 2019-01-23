Житель Гродно заказал по Интернету мобильный телефон, а получил флягу

Как стало известно, в милицию обратился 25-летний молодой человек. Он сообщил, что был обманут мошенницей. По его словам, он заказал в Интернете мобильный телефон марки IPhone, но вместо аппарата парню пришла по почте фляга.

Могилева Жительница продавала под видом духов обычную воду

В ходе расследования выяснилось, что к обману может быть причастна 22-летняя жительница Могилева, которая ранее была судима за мошенничество. За предоплату в размере 250 руб. девушка обещала желающим доставить мобильный телефон. Однако, получив деньги, взятые на себя обязательства она не выполняла, а в одном из эпизодов выслала покупателю вместо телефона флягу.

Как пояснила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена СИМОНОВА, это не первый подобный эпизод в биографии подозреваемой. Ранее девушка обманным путем пыталась продать минчанке обычную воду под видом дорогого парфюма.

В отношении 22-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК Республики Беларусь («Мошенничество, совершенное повторно»). Ей грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.