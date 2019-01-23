Как с помощью «детектора лжи» в пинской милиции раскрываются громкие преступления

- Он раскроет малейшую ложь, - так говорят друзья и знакомые про специалиста по «детектору лжи», старшего оперуполномоченного отделения психолого-технического обеспечения раскрытия преступлений криминальной милиции УВД Брестского облисполкома майора милиции Николая КУШНЕРЕВИЧА. Специалист рассказал о том, как его многократно пытались обмануть, почему лица, совершившие тяжкие преступления соглашаются на «детектор лжи» и почему полиграф - незаменимая в милиции вещь.

Вежлив, серьезен, общителен, но не болтлив, в работе предпочитает свободный стиль одежды, для того чтобы расположить собеседника к более доверительному разговору, - Николай выглядит именно так, как мы и представляем себе специалиста по «детектору лжи». Чтобы наглядно представить, как устроен полиграф, я решаюсь выступить в качестве «подопытного кролика» - на мои пальцы, грудь и живот крепятся датчики, а под ноги ставятся специальные металлические диски. Чуткие датчики фиксируют все реакции организма, которые передают непосредственно информацию на аппарат полиграфа - внешне это небольшая металлическая коробочка. Оттуда в цифровом варианте информация поступает в ноутбук, где установлена специальная программа по ее анализу. Мы готовы к тестированию. Несмотря на то, что закон я не нарушила, все равно непроизвольно нервничаю, сердце начинает ускоренно биться. А теперь представьте, какой может быть реакция преступника…

Как устроен полиграф







Действие полиграфа, как объяснил Николай, основано на физиологических реакциях организма. Человек может говорить неправду или пробовать обмануть полиграф, однако перехитрить прибор невозможно. Когда человек лжет, изменяются его частота пульса, давление, меняется дыхание. Реакции организма фиксируют датчики.

В милиции при помощи «детектора лжи» раскрываются множество громких преступлений. А сам прибор «Диана-04» - один из самых лучших на постсоветском пространстве. Но даже самый навороченный полиграф в руках непрофессионала так и останется всего лишь машиной. Для того чтобы стать полиграфологом, сотрудники правоохранительных органов должны получить специальное образование и к тому же зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.

О полиграфологе







Н.Кушнеревич окончил юридический факультет в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина. Когда возникла необходимость введения должности полиграфолога, обслуживающего Пинск, его направили в Академию МВД, где он получил психолого-техническое образование.

В милиции Николай Кушнеревич работает без малого 16 лет. Начинал участковым инспектором милиции, затем работал в уголовном розыске старшим оперуполномоченным, после - заместителем начальника изолятора временного содержания.

Совсем недавно Н. Кушнеревич указом Президента был удостоен медали «За безупречную службу» 3 степени. До этого его награждали как лучшего молодого сотрудника по Брестской области.

Работа Николая строится по зональному принципу, помимо Пинска он обслуживает Столин, Лунинец, Дрогичин, Ивацевичи, Ганцевичи, Иваново. При необходимости Николай отправляется для тестирования на другие районы. Например, с помощью «детектора лжи» он работал с людьми при поисках Максима Мархалюка. Напомним, 16 сентября 2017 года в Беловежской пуще пропал мальчик, а поиски его продолжаются и по сей день.

Теория лжи







Полиграф в милиции помогает раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления, а соответственно, значительно экономит время и силы сотрудников при поимке преступника, но и нередко наоборот снять с человека ложные обвинения. До тестирования полиграфолог изучает всю имеющуюся информацию о человеке: где живет, работает, круг общения, имеется ли судимость и т.д.

- Как такового шаблона в работе полиграфолога быть не может, - рассказывает Николай. - Поскольку каждый человек индивидуален, и реагируют люди на ложь всегда по-разному. Опрашивать я начинаю от общего к частному, постепенно приближаясь к необходимой теме. Мне, как специалисту, необходимо стать на место преступника, думать, как он, «залезть в его шкуру». В работе полиграфолога есть множество нюансов - если тестировать человека, который регулярно совершает кражи и уже не раз отбывал за это наказание, то его на поставленные вопросы может быть отрицательной или незначительной. Поскольку для человека «бывалого» кража - это обыденное дело, словно нам за хлебом сходить. Другой пример: я тестирую мужчину, который более 20 лет выпивает и колется, соответственно, реакции у него будут иными, нежели у человека ведущего правильный образ жизни.

Возможно ли обмануть полиграф?







- Полиграф перехитрить нереально, - отмечает Н. Кушнеревич. - В моей практике были случаи, когда люди, начитавшись советов в интернете, как обмануть полиграф, пытались их применить. Хочется подчеркнуть, что это не поможет и даже, наоборот, облегчит работу специалисту по «детектору лжи». Ведь фоновое состояние, физические реакции человека изменить невозможно. С кем я стараюсь не работать, так это с несовершеннолетними. Так как у них психика неустойчива. Не тестирую людей, которые находятся в алкогольном и наркотическом опьянении, с отклонениями в психике, испытывающими острую боль, к примеру, после недавнего перелома.







О громких преступлениях

В служебной практике полиграфолог неоднократно участвовал в раскрытии преступлений вызвавший большой общественный резонанс. По воспоминаниям Николая, первое раскрытое с помощью полиграфа преступление - дело об убийстве фермера из Молотковичей. Напомним, 27-летнего мужчину избивали битами, расстреливали из травматического пистолета в упор, после чего, его тело, облили бензином и подожгли. Виновными в содеянном преступлении стали три человека, один из которых не дожил до вынесения приговора. Вывел на чистую воду одного из фигурантов уголовного дела Николай Кушнеревич.

А вот в 2018 году в раскрытии еще одного резонансного дела поучаствовал Николай. Дело было в ночь с 3 на 4 февраля: в ходе ссоры мужчина толкнул мать, она упала и ударилась головой о мусорное ведро. Вечером женщина умерла. Мужчина «испугался»: хладнокровно расчленил тело матери и три ночи сжигал ее тело в домашней печи. Пинчанин избавлялся от останков частями.

26 февраля обвиняемый обратился в милицию с заявлением о том, что его мать без вести пропала: якобы в начале февраля 75-летняя женщина забрала свои вещи и направилась в неизвестном ему направлении. Правоохранители предположили, что исчезновение женщины может иметь криминальный характер. А вот уже Николаю Кушнеревичу предстояла ответственная миссия - вывести на чистую воду мужчину, выяснить, что на самом деле произошло с его матерью, при этом, не имея ни единой зацепки. И Николаю удалось это сделать, только вот цинизм и хладнокровие, с которым действовал сын по отношению к матери, шокировали даже оперативников.

В отношении обвиняемого было возбуждено дело за убийство, но позже оно было переквалифицировано. В суде он предстал по обвинению в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, в умышленном причинении легкого телесного повреждения и в надругательстве над трупом и получил 3 года лишения свободы. Однако мужчина посчитал вынесенный приговор слишком суровым и обжаловал его, однако судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор суда первой инстанции - без изменения.

Ежегодно в Минске проходят международные семинары, куда съезжаются представители всех силовых структур, где обсуждаются последние разработки и новинки в данной сфере. Ведь, на полиграфологе лежит очень ответственная миссия - установить виновных и помочь доказать непричастность человека к преступлению.

Наталья ЛЕШКЕВИЧ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ