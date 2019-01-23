|
Корпус разломился: появились фото разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
Фотографии сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего
После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд бомбардировщик совершил жесткую посадку, в результате которой произошло его разрушение.
Два члена экипажа — помощник командира и штурман-оператор — погибли на месте. Командир и штурман были доставлены в медучреждения. Но выжил только последний — командир от полученных травм скончался.
По
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бомбардировщик совершил жесткую посадку, в результате которой произошло его разрушение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)