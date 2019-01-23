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Корпус разломился: появились фото разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

24.01.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Фотографии сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область), были опубликованы в группе ВК «Энциклопедия Военной Авиации 2.0».

 

После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд бомбардировщик совершил жесткую посадку, в результате которой произошло его разрушение.

Два члена экипажа — помощник командира и штурман-оператор — погибли на месте. Командир и штурман были доставлены в медучреждения. Но выжил только последний — командир от полученных травм скончался.

По сведениям ТК «Звезда», потерпевший аварию Ту-22М3 был произведен 33 года назад, в 2012 году прошел капитальный ремонт, и в ближайшее время планировалось проведение модернизации.

 
 
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Бомбардировщик совершил жесткую посадку, в результате которой произошло его разрушение.
 
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