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Надаль вышел в финал Australian Open, уверенно обыграв Циципаса
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом одиночного разряда мужской сетки Australian Open.
В полуфинале Надаль без видимых проблем обыграл грека Стефаноса Циципаса, который выбил в 1/8 финала Роджера Федерера.
За весь матч испанец не позволил своему сопернику сделать ни одного брейка. Более того, лишь в последнем гейме у Циципаса появился первый брейк-пойнт, но он его не реализовал. Итоговый счет матча — 6:2, 6:4, 6:0.
В финале Надаль, единственный раз выигравший Australian Open 10 лет назад, сыграет с победителем завтрашнего поединка между Новаком Джоковичем и Лукасом Пулье.
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом одиночного разряда мужской сетки Australian Open.
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