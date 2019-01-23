Надаль вышел в финал Australian Open, уверенно обыграв Циципаса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом одиночного разряда мужской сетки Australian Open.



Reuters

В полуфинале Надаль без видимых проблем обыграл грека Стефаноса Циципаса, который выбил в 1/8 финала Роджера Федерера.

За весь матч испанец не позволил своему сопернику сделать ни одного брейка. Более того, лишь в последнем гейме у Циципаса появился первый брейк-пойнт, но он его не реализовал. Итоговый счет матча — 6:2, 6:4, 6:0.

В финале Надаль, единственный раз выигравший Australian Open 10 лет назад, сыграет с победителем завтрашнего поединка между Новаком Джоковичем и Лукасом Пулье.