ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

АНОНС мероприятий Гродненщины

24.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
с 28 января по 2 февраля

АНОНС мероприятий Гродненщины

28 января – 3 февраля с 10.00 до 19.00 - Выставка «Из Нью-Йорка в Гродно» (Культурный центр «Фестивальный», г. Гродно, ул. Тельмана). Американский художник-дизайнер Илькер Коджахан представит выставку своих работ-акварелей, посвященную городам, в которых он проживал или посещал во время путешествий по разным странам: Нью-Йорк, Вашингтон, Париж, Стамбул, Тоскана, Гродно и др. На выставке также будут экспонироваться работы по дизайну интерьеров и внешних фасадов различных помещений и зданий.

Февраль (в течение месяца) - Мастер-класс по спиральному плетению из травы (г. Мосты, ГУК «Мостовский районный центр ремёсел»). На протяжении 3 часов участники мастер-класса познакомятся с техникой спирального плетения, освоят основные её приёмы, научатся создавать объёмные формы и изготовят поднос. Формируются группы с учётом возраста и пожеланий участников.

*    *    *

31 января, 16.00 - Музыкальная гостиная «Старая пластинка» (СКД «Кревский Дом культуры»).

1 февраля, 15.00 - Концерт «Маёй зямлі куточак дарагі» в рамках районного смотра-конкурса «Распахнем акенца творчасці» (ОКД «Вишневский Дом культуры»).

2 февраля, 20.00 - Вечер-встреча с выпускниками школы «Встреча друзей» (ОКД «Вишневский Дом культуры»).

2 февраля, 20.00 - Вечер-встреча «Вечер школьных друзей» (СКД «Лылойтинский Дом культуры»).

2 февраля, 20.00 - Вечер-встреча выпускников «Тёплые встречи» (ОКД «Жодишковский Дом культуры»).

2 февраля, 21.00 - Вечер-встреча выпускников «Однажды, много лет спустя» (СКД «Залесский Дом культуры»).

2 февраля, 21.00 - Вечер-встреча выпускников «Куда уходит детство?» (ОКД «Синьковский Дом культуры»).

2 февраля, 21.00 - Вечер отдыха «Вечер школьных друзей» (СК аг. Войстом «Войстомский сельский клуб»).

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
с 28 января по 2 февраля
 
Новости дня
Новости разные
 
В бельгийской Валлонии запретят держать включённым двигатель автомобиля при его остановке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика