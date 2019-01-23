АНОНС мероприятий Гродненщины

с 28 января по 2 февраля





28 января – 3 февраля с 10.00 до 19.00 - Выставка «Из Нью-Йорка в Гродно» (Культурный центр «Фестивальный», г. Гродно, ул. Тельмана). Американский художник-дизайнер Илькер Коджахан представит выставку своих работ-акварелей, посвященную городам, в которых он проживал или посещал во время путешествий по разным странам: Нью-Йорк, Вашингтон, Париж, Стамбул, Тоскана, Гродно и др. На выставке также будут экспонироваться работы по дизайну интерьеров и внешних фасадов различных помещений и зданий.

Февраль (в течение месяца) - Мастер-класс по спиральному плетению из травы (г. Мосты, ГУК «Мостовский районный центр ремёсел»). На протяжении 3 часов участники мастер-класса познакомятся с техникой спирального плетения, освоят основные её приёмы, научатся создавать объёмные формы и изготовят поднос. Формируются группы с учётом возраста и пожеланий участников.

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31 января, 16.00 - Музыкальная гостиная «Старая пластинка» (СКД «Кревский Дом культуры»).

1 февраля, 15.00 - Концерт «Маёй зямлі куточак дарагі» в рамках районного смотра-конкурса «Распахнем акенца творчасці» (ОКД «Вишневский Дом культуры»).

2 февраля, 20.00 - Вечер-встреча с выпускниками школы «Встреча друзей» (ОКД «Вишневский Дом культуры»).

2 февраля, 20.00 - Вечер-встреча «Вечер школьных друзей» (СКД «Лылойтинский Дом культуры»).

2 февраля, 20.00 - Вечер-встреча выпускников «Тёплые встречи» (ОКД «Жодишковский Дом культуры»).

2 февраля, 21.00 - Вечер-встреча выпускников «Однажды, много лет спустя» (СКД «Залесский Дом культуры»).

2 февраля, 21.00 - Вечер-встреча выпускников «Куда уходит детство?» (ОКД «Синьковский Дом культуры»).

2 февраля, 21.00 - Вечер отдыха «Вечер школьных друзей» (СК аг. Войстом «Войстомский сельский клуб»).