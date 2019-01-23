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11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции

24.01.2019 13:17 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. В воскресенье, 13 января, никто не ожидал, что обычный экстренный вызов обернется масштабной спасательной операцией.

Десять дней назад 2-летний Хулен упал в узкий и глубокий колодец во время прогулки с родителями.

По информации El Pais, сейчас специалисты работают с надеждой на чудо. Издание собрало все, что происходило эти десять дней в месте, где ищут ребенка.

Характеристики колодца. Туннель, в который упал ребенок, имеет ширину около 25 сантиметров и глубину 110 метров. Когда на место прибыли первые пожарные, они проверили отверстие и осознали масштабы проблемы. Туннель был слишком узким, что не позволило специалисту спуститься к мальчику. Возникла необходимость немедленно принимать другие решения по спасению малыша.

Свидетельства. Гражданская гвардия начала свою работу с первого дня поисков Хулена. Родители рассказали, что мальчик провалился в дыру. Это показание подтвердилось. В воскресенье ночью были взяты образцы почвы и найденных в туннеле волос. Через 48 часов анализ ДНК подтвердил совпадение найденного биологического материала с родителями мальчика. Также был найден пакет со сладостями, которые были в руках у малыша перед падением. 

11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции

Пробка из земли. Сразу были предприняты попытки узнать, насколько глубоким и узким является колодец. В этом помогла роботизированная камера. Однако, когда она достигла глубины в 71 метр, то ударилась о пробку из земли. Была предпринята попытка устранить препятствие при помощи различных способов, но они только могли лишь процарапать несколько сантиметров почвы. В этот момент начался поиск другие формул спасения. 

Многочисленные альтернативы. Варианты того, как можно добраться до места, где находится Хулен, менялись с течением времени. Первым вариантом было создание горизонтального прохода при помощи туннельной бурильной машины, но после пробных тренировок этот вариант был отклонен. Затем планировалось сделать две вертикальные скважины параллельно той, куда упал Хулен. Затем было решено сделать только одну из скважин для ускорения процесса.

Спасение 2-летнего мальчика. Четыре аналогичные истории: есть ли шанс выжить? (читать далее)

Сложность земли. Техники, возглавляемые инженером путей Анхелем Гарсией Видалем, неоднократно подчеркивали трудности, с которыми они сталкиваются при работе. Порода состоит из известняка, филлита, кварцита и сланца. Некоторые из этих материалов вызывают нестабильность на склонах, поэтому есть беспокойство за безопасность рабочих. Каждый предпринятый шаг тщательно анализируется, проводятся ежедневные собрания. «Мы не можем ничего оставить на волю случая», – говорит глава пожарной охраны.

11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции

Высокая специализация работников. Члены горно-спасательной бригады, которые занимаются поиском мальчика, являются хорошим примером высокой подготовки специалистов. Нет никого более опытного, чем эти шахтеры, которые выполняют задачу по созданию туннеля. На месте также работают спасатели, инженеры и пожарные – всего более 300 человек трудятся с воскресенья – 13 января.

Солидарность местных жителей. Координация работ осуществляется в командном пункте, установленном в подвале дома местного жителя, который хотел предложить свою помощь. В другом доме, предоставленном еще одним жителем города, родители мальчика останавливались в течение нескольких дней. Кроме того, женщины каждый вечер готовят еду для всех, кто участвует в операции. «Я горжусь всеми за щедрость, привязанность и преданность семье и всем участникам этой великой спасательной операции», – сказал во вторник мэр города. К помощи присоединяются и люди из других муниципалитетов Андалусии.

Расследование фактов случившегося. Было подтверждено отсутствие разрешения и лицензии на создание туннелей для поиска воды, в один из которых и упал ребенок. Незаконность колодца стала одним из ключей к расследованию дела. Уже начато разбирательство, которое поможет выяснить, что произошло.

11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции

Давление СМИ. Каждый день спасательной операции освещается в СМИ. Международная пресса также уделяет все больше внимания случившемуся. На месте работают журналисты из Португалии, Голландии, Германии и Великобритании. К такому вниманию не привыкли технические специалисты, которые работают на месте. Делегат правительства Андалусии попросил уважать их. «Технические команды работают под сильным давлением, чтобы найти двухлетнего ребенка как можно скорее. Вот почему я прошу всех, особенно средства массовой информации, не добавлять им больше волнения». Он сказал, что таким образом люди могут работать в «мире и спокойствии», необходимом для «сосредоточения на сложной задаче, которую они должны выполнить».

Надежда на чудо? Операция по спасению 2-летнего мальчика продолжается девятый день (здесь подробнее). 
 
 
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Новости Испании. В воскресенье, 13 января, никто не ожидал, что обычный экстренный вызов обернется масштабной спасательной операцией. Десять дней назад 2-летний...
 
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