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На проспекте Победителей голый мужчина попал под машину
В Минске 23 января автомобиль сбил голого мужчину. По словам очевидцев, последний вел себя неадекватно.
Сообщается, что происшествие случилось на проспекте Победителей возле ТЦ «Замок». По предварительной информации, около 17.00 VW совершил наезд на голого мужчину. Последний серьезных травм не получил. На место аварии вызвали скорую и ГАИ, однако мужчина к этому времени сбежал.
Причины и обстоятельства инцидента выяняются.
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На место аварии вызвали скорую и ГАИ, однако мужчина к этому времени сбежал.
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