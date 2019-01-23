Лукашенко назвал Новосибирскую область одним из наиболее перспективных экономических партнеров в Сибири

Президент Беларуси Александр Лукашенко и новосибирский губернатор Андрей Травников на встрече в Минске обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во встрече участвовали также представители правительства Новосибирской области и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Ваш регион - один из наиболее перспективных экономических партнеров в Сибири", - цитирует белорусского президента пресс-служба облправительства.

Глава государства отметил, что в основе двустороннего взаимодействия лежат давние дружеские, родственные отношения между людьми, а также высокий уровень плодотворного сотрудничества, в Новосибирской области проживает более 5 тысяч белорусов, многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь.

"В Новосибирской области ведут успешный бизнес белорусские предприниматели, у вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны, большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель", - подчеркнул белорусский президент.

А.Лукашенко отметил успехи действующего в Новосибирске российско-белорусского совместного предприятия по модернизации трамваев, востребованность в Новосибирской области белорусского лифтового оборудования.

По мнению главы Беларуси, серьезные перспективы сотрудничества имеются в авиационной сфере, белорусская сторона готова подключиться и к развитию сельского хозяйства.

Со своей стороны А.Травников отметил, что за время работы новосибирской делегации в Беларуси были подписаны 13 соглашений, прошло четвертое заседание Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Республикой Беларусь и т.д.

Особое внимание в ходе встречи уделялось сотрудничеству в научной сфере.

"Есть серьезная перспектива расширения совместных научных разработок. На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко этому было уделено отдельное внимание со стороны главы государства. Также мы предварительно договорились о проведении межакадемического совета в Новосибирском Академгородке в этом году, что также будет способствовать конкретизации общих научных планов", - сказал губернатор.

Официальная делегация Новосибирской области во главе с губернатором находится в Беларуси с 22 по 24 января.