ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цена нефти Mars Blend взлетела до максимума за пять лет относительно WTI из-за событий в Венесуэле

24.01.2019 14:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Котировки нефти марки Mars Blend, добываемой в Мексиканском заливе, подскочили до пятилетнего максимума относительно североамериканской марки WTI из-за политического кризиса в Венесуэле.

Контракт на Mars Blend в среду торговался с премией в $7 к наиболее активному фьючерсу WTI, разница увеличилась на 75 центов за баррель, сообщает агентство Bloomberg. На минувшей неделе премия подскочила на $1,65 за баррель в течение двух дней.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп заявил о признании бывшего председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны. В стране проходят многотысячные демонстрации как сторонников Х.Гуаидо, так и непризнанного США президента Николаса Мадуро.

Отмечается, что Mars Blend, производимая в Венесуэле, отличается более высоким содержанием серы и более высокой плотностью. Поставки такого типа нефти в мире активно сокращаются - только Венесуэла снизила поставки примерно на 1 млн баррелей в сутки за последние несколько лет.

Если власти США примут решение ввести санкции на экспорт нефти из Венесуэлы в связи со сложившейся политической обстановкой, это может иметь значительные последствия для мирового рынка нефти. В таком случае американские НПЗ, главные импортеры венесуэльской нефти, будут вынуждены прекратить закупки, и тогда основными покупателями топлива у страны могут стать Индия и Китай.

Попытки Венесуэлы найти других покупателей могут провалиться из-за отсутствия у них нужной инфраструктуры для переработки специфической нефти, добываемой в стране. Тем временем Китай и Индия являются давними партнерами Венесуэлы - КНР импортировала из страны 340 тыс. баррелей в сутки в 2018 году, Индия - 330 тыс. б/с.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Котировки нефти марки Mars Blend, добываемой в Мексиканском заливе, подскочили до пятилетнего максимума относительно североамериканской марки WTI из-за политического...
 
Новости дня
Новости разные
 
У пятніцу захаваюцца маразы да -23 градусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика