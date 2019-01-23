Топ-10 старейших городов мира

Города с тысячелетней историей могут предложить путешественникам гораздо больше, чем просто красивую архитектуру и уникальные артефакты. Они несут на себе отпечатки предыдущих эпох и цивилизаций. Отображают развитие человечества – как созидательные стороны этого процесса, так и разрушительные. Эти города полны удивительных историй и легенд, и они являются самой большой «приманкой» для туристов, знающих толк в путешествиях. www.interfax.by представляет подборку удивительных и старейших городов мира.

1. Дамаск, Сирия

Будучи столицей Сирии, Дамаск также является крупнейшим городом страны, с населением более 4,5 млн человек. История города восходит к 10-8 тыс. лет до н.э., хотя точная дата по-прежнему точно не установлена. Однако Дамаск признан одним из старейших городов, в котором на протяжении всего времени его существования, беспрерывно проживали люди. Дамаск расположен между Африкой и Азией. Имеет выгодное географическое положение, находится на перекрестке Востока с Западом.



С незапамятных времен Дамаск был главным культурным, коммерческим и административным центром. Это был пункт назначения местных и зарубежных ремесленников и торговцев. Город несет на себе отметку нескольких цивилизаций, которые его и создали, – эллинистической, римской, византийской и исламской. Стены этого старинного города поражают древней архитектурой, узкими улочками, зелеными дворами и белыми домами. Поток туристов, приезжающих со всего мира, чтобы увидеть это захватывающее место, просто не иссякаем.

2. Афины, Греция

Колыбель западной цивилизации, Афины является столицей Греции с населением около 3 млн человек. По сегодняшний день Афины были заселены на протяжении более чем 7 тыс. лет. На внешнем же виде города свои отпечатки оставили османская, византийская и римская цивилизации. Это родина выдающихся философов, писателей, драматургов, художников.



Современные Афины – город-космополит, культурный, образовательный, политический и промышленный центр Греции. Исторический центр города состоит из Акрополя, огромного холма с остатками древних строений и Парфенона. С холма открывается прекрасный вид на город. Тут расположено множество исторических музеев, включая Национальный археологический музей, византийский и христианский музеи и Новый музей Акрополя.

Если вы будете в Афинах, не упустите шанс посетить порт Пирей. Когда-то этот порт был самым важным в Средиземном море, благодаря его геостратегическому положению.

3. Библос, Ливан

Библос является колыбелью многих древних цивилизаций. Это один из старейших городов Финикии. В городе на протяжении около 5 тыс. лет постоянно проживал народ. Именно тут зародился финикийский алфавит, которым пользуются и по сей день. Английское слово Библия происходит именно от названия города Библос. Почему? Все довольно просто, город был важным портом, и через него импортировали папирус.



Библос в наши дни является интереснейшим туристическим направлением, и тут действительно есть, на что посмотреть – древние цитадели и храмы, откуда открывается живописный вид на Средиземное море, античные руины и конечно сам порт.

В настоящее время это довольно современный город с многочисленными хай-тек зданиями и битком наполненными улицами. Но, несмотря на это, а лучше сказать, вопреки тому, особенно на этом фоне выделяется прикосновение древности, такой насыщенный аромат старинности. Многим путешественникам и туристам нравится такое изысканное сочетание традиции и современности в этом месте. А уж влюбленных в старинный центр Библоса еще больше.

4. Иерусалим, Израиль

Иерусалим является одним из самых посещаемых городов Израиля, и понятно почему. В настоящее время 60% населения Иерусалима составляют евреи.

За всю историю существования города тут произошло несколько трагических событий – Иерусалим был подвержен многочисленным нападениям, осадам и разрушениям. Старый Город был основан 4 тыс. лет назад. Негласно он делится на четыре квартала: сегодня известные как христианский, мусульманский, армянский и еврейский кварталы.



В 1981 году Старый город был внесен в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Современный город простирается далеко за пределы исторического центра.

Иерусалим носит символическое значение для еврейского народа всего мира. Люди стремятся тут побывать, если не проживать.

5. Варанаси, Индия

Индия является всемирно известным центром древних цивилизаций, религий и духовности, а вместе с тем, колыбелью древнейших городов мира. Священный город Индии Варанаси расположен на берегу реки Ганг, и считается одним из старейших городов в мире. Индусы считают, что город был основан богом Шивой. История города восходит к 12 веку до нашей эры.



Варанаси, также известный как Бенарес, был культовым местом для паломников и странников. Марк Твен однажды очень красиво высказался на счет этого места: «Бенарес старше истории, старше традиции, старше, чем даже легенда, и выглядит вдвое старше их всех, вместе взятых». Варанаси поистине выдающийся культурный и религиозный центр. В этом городе невероятное сосредоточение знаменитых поэтов, писателей и музыкантов.

Варанаси имел также отличный промышленный потенциал, благодаря производству высококачественной ткани, парфюмерии, скульптуры и слоновой кости. В настоящее время Варанаси является центром декоративно-прикладного искусства. Он может предложить все, что только можно представить: шелк, ковроткачество, игрушки, стекло и работы из слоновой кости, духи и различные аксессуары и украшения. Любителям этнического ремесла Варанаси покажется настоящим раем!

6. Пуэбла, Мексика

Более 2,5 тыс. лет назад город Чолула представлял собой многочисленные разбросанные деревеньки, и это была резиденция различных латиноамериканских культур. Название города означает «место полета». Город начал процветать после того, как его завоевали испанцы. Кортес однажды назвал Чолулу «самым красивым городом за пределами Испании».



В настоящее время это небольшой колониальный город с населением 60 тыс. жителей. Наиболее известной достопримечательностью города является Большая пирамида со святилищем на вершине, которая, как известно, стала крупнейшим рукотворным памятником за все времена. Пирамида состоит из нескольких туннелей и пещер общей протяженностью 8 км.

7. Иерихон, Палестина

В настоящее время Иерихон это небольшой город с населением около 20 тыс. человек. В еврейской Библии его называют городом пальм.



Иерихон расположен в центре Палестины, а это значит, что это идеальное место для маршрутов и торговли. Кроме того, природная красота и ресурсы города стали причиной многочисленных нашествий в древней Палестине. В первом веке он был разрушен римлянами, восстановлен византийцами и уничтожен еще раз. В Иерихоне никто не проживал в течение многих столетий.

В 20-м веке территория Иерихона была оккупирована Иорданией и Израилем. В 1994 году территория города стала частью Палестины.

8. Алеппо, Сирия

Город Алеппо является крупнейшим в Сирии – с населением более 2 млн жителей. Алеппо имеет невероятно выгодное географическое положение – он расположен в центре Великого шелкового пути, который соединял Азию и Средиземноморье. Территория города была заселена в течение более чем 8 тыс. лет. Однако археологические раскопки обнаружили свидетельства обитания, которые восходят к почти 13 тыс. лет назад. В разных эпохах Алеппо находился под контролем римлян, византийцев, османов, в результате чего в городе смешались архитектурные стили.



Старый город просто переполнен караван-сараи, школами, хаммами и церквями 13 и 14 веков. Старый город имеет отличительные особенности – узкие переулки и крупные имения, в то время как современная часть Алеппо характеризуется широкими дорогами и большими площадями. Интересен тот факт, что старый город Алеппо состоит из подобия клеток, сегментов, которые социально и экономически независимы друг от друга. Алеппо подвергался постоянным нашествиям и был нестабилен. В связи с этим жители вынуждены были всерьез заняться укреплением города. Алеппо часто называют «душой Сирии».

9. Пловдив, Болгария

История Пловдива восходит к 4 тыс. лет до нашей эры, что подтверждается раскопками. На протяжении веков Пловдив был под властью многих империй, хотя первоначально это был фракийский город. Позже он был завоеван римлянами.



В средние века Пловдив был притягателен для болгарской, византийской и Османской империй. Только в 1885 году город стал частью Болгарии. В настоящее время это второй по величине город в Болгарии, и экономический, образовательный и культурный центр.

Улочки города очень узкие, дома аккуратные и очень красивые, старинная архитектура настолько чудесна, что в мгновение ока погружаешься в ее утонченную древность. Старый город, безусловно, стоит посмотреть. Археологические памятники, музеи, церкви и храмы, все это также просто необходимо посетить, если вы тут окажетесь.

10. Лоян, Китай

В то время как большинство старых городов расположены в Средиземном море, Лоян выделяется как самый старый город в Азии, где на всем протяжении его существования проживали люди. Он считается одной из Семи Великих древних столиц Китая.



Также город считается географическим центром Китая и колыбелью китайской культуры и истории. Нет такого другого города в Китае, который повидал так много династий и императоров, как Лоян. Город был заселен в течение более чем 4 тыс. лет, и в настоящее время здесь проживает почти 7 млн человек.

С такой длинной и захватывающей историей этому городу не составит труда предложить вам столько достопримечательностей, сколько вы только пожелаете. Среди самых известных Лунмэнь, который был включен в список объектов всемирного наследия в 2000 году, а также многочисленные исторические буддийские храмы. Первый храм, установленный в Китае, Храм Белой Лошади, тоже находится здесь.

Возраст не совсем то, чего мы с нетерпением ждем, но когда дело касается городов и путешествий, большинство из нас хотят поехать именно в такое место, которое славится своей древней историей. Пройденные столетия всегда добавляют нотку величия и могущества в такие места. Остается неизгладимый след – целых эпох и цивилизаций. И тогда город открывается перед нами, словно приглашая послушать его историю, увидеть своими глазами промелькнувшие тут события и жизни. Мы действительно можем прочитать город, словно интереснейшую из книг, – когда мы смотрим на его архитектуру, планировку и достопримечательности. Чувствуете?

В этой подборке представлены лишь некоторые из самых старых и самых интересных городов в мире. И совершенно точно, что таких удивительных мест на земле, где непременно стоит побывать, неиссякаемое множество.

По материалам womanitely.com