Без Туоминена. 24 игрока БАТЭ полетели в Турцию на сборы



Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

сайте

Тренерский штаб включил в выездной состав 24 футболиста:Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.Дмитрий Бессмертный, Никола Василевич, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович.Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский.Боян Дубайич, Неманья Милич, Владислав Мухамедов, Максим Скавыш.Отметим, что вне списка остался приболевший финский форвард, который в конце прошлого сезона получил серьезную травму в матче чемпионата Беларуси с минским «Лучом».Напомним, что у БАТЭ на турецких сборах будут три контрольных спарринга, а 14 и 21 февраля команда сыграет против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы.