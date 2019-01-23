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Без Туоминена. 24 игрока БАТЭ полетели в Турцию на сборы
Фото: Александр Какшинский, TUT.BY
Тренерский штаб включил в выездной состав 24 футболиста:
Вратари: Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.
Защитники: Дмитрий Бессмертный, Никола Василевич, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович.
Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский.
Нападающие: Боян Дубайич, Неманья Милич, Владислав Мухамедов, Максим Скавыш.
Отметим, что вне списка остался приболевший финский форвард Яссе Туоминен, который в конце прошлого сезона получил серьезную травму в матче чемпионата Беларуси с минским «Лучом».
Напомним, что у БАТЭ на турецких сборах будут три контрольных спарринга, а 14 и 21 февраля команда сыграет против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы.
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24 января БАТЭ отправится в Турцию на предсезонный сбор, с которого вернется 7 февраля.
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