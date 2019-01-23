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Для пользователей тарифа «Комфорт» стоимость услуги «Безлимитный интернет» с четвертого февраля составит 5,90 рублей в месяц, для абонентов «Комфорт 2», «Комфорт 4», «Комфорт 8» и «Комфорт 16» — 4,90 рубля в месяц. Ниже — таблица, в которой мы посчитали итоговую стоимость этих тарифов с учетом ежемесячной цены за «безлимит».Стоимость «Безлимитного интернета» для пользователей линейки тарифных планов «Комфорт+ для бизнеса» с 15 февраля будет зависеть от конкретного тарифа: на предложениях с большим объемом включенного трафика стоимость будет ниже. Цены соответственно варьируются от 3,9 до 0,9 рублей.Для абонентов обычных «Комфортов» скорость безлимитного доступа в Сеть останется прежней — в зависимости от тарифа, она соответственно будет составлять от 1 до 16 мегабит в секунду. А вот для пользователей «Комфорт+ для бизнеса» условия станут немного хуже: скорость подключения на них сократится вдвое и будет соответственно составлять от 512 килобит в секунду до 8 мегабит в секунду.