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Назарбаев посоветовал казахам "умывать" девушек перед свадьбой

24.01.2019 14:57 — Разное | UDF  
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Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 2019-й годом создания семьи в стране и дал совет "умывать" девушек перед свадьбой, чтобы увидеть, не меняли ли они внешность.

Видео накануне опубликовало в Facebook "Настоящее время".


"Создание семьи – очень ответственный вопрос. В [Южной] Корее есть косметическая хирургия, она может изменить внешность человека так, что его не узнаешь. А потом после свадьбы ребенок не похож на свою мать, потому что когда-то она выглядела по-другому. Говорят, сейчас перед свадьбой просят показать старую фотографию. Осторожно, парни, девушку [нужно] умыть. Смех, но это очень серьезный вопрос", – цитирует Нурсултана Назарбаева gordonua.com.

 
 
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Видео накануне опубликовало в Facebook "Настоящее время".
 
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