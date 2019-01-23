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Назарбаев посоветовал казахам "умывать" девушек перед свадьбой
Нурсултан Назарбаев
Видео накануне
"Создание семьи – очень ответственный вопрос. В [Южной] Корее есть косметическая хирургия, она может изменить внешность человека так, что его не узнаешь. А потом после свадьбы ребенок не похож на свою мать, потому что когда-то она выглядела по-другому. Говорят, сейчас перед свадьбой просят показать старую фотографию. Осторожно, парни, девушку [нужно] умыть. Смех, но это очень серьезный вопрос", – цитирует Нурсултана Назарбаева
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